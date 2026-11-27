Sermaye piyasası soruşturmasında kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla tutuklanan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı ilk duruşmada tahliye edildi. Mahkeme Balcı’nın tüm suçlardan beraatine, Sevinç‘in ise "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla birlikte tahliyesine hükmetti.

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Sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında, kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla tutuklanan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

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İLK DURUŞMADA TAHLİYE

"Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret", "iftira" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 48 gündür tutuklu bulunan gazeteciler ilk duruşmada tahliye edildi.

“AMACIM PANİK OLUŞTURMAK DEĞİLDİ”

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Şaban Sevinç kendini şöyle savundu:

Amacım asla korku ve panik oluşturmak değildi. Yaptığım iş, halkı yakından ilgilendiren fon soruşturmasını halk için açıklamaktı. Mustafa Balcı’nın paylaşımını üzerindeki yazılarla birlikte X hesabımdan paylaştım. Fotoğrafı ben üretmedim, fotoğraf hakkında herhangi bir suçlama yazmadım. Sadece ‘Çok önemli bir fotoğraf’ yazdım.

Tutuklu gazeteci Mustafa Balcı ise savunmasında “Sadece iki paylaşımım iddianamede yer alıyor. Özgür Özel’in yaptığı açıklamayı yazdım. Herhangi bir suçlama iddianamede açık bir şekilde yoktur. Suçlama kastıyla hareket etmedim” dedi.

Şaban Sevinç

BALCI VE SEVİNÇ İÇİN BERAAT KARARI

Mahkeme kararında, Mustafa Balcı’nın tüm suçlardan beraatine, Şaban Sevinç‘in ise "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla birlikte tahliyesine hükmetti.

Mustafa Balcı

İDDİANAMEDE NE YER ALDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, gazeteci Mustafa Balcı’nın "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "iftira" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 3 yıl 2 aydan 10 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şaban Sevinç için ise aynı suçları zincirleme şekilde işlediği iddiasıyla 3 yıl 11 aydan 18 yıl 11 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, gazetecilerin Ömer Çelik’i fon soruşturması ve soruşturmada adı geçen kişilerle ilişkilendiren paylaşımlarının somut bilgi ve belgelerle desteklenmediği, soyut ve yanıltıcı nitelik taşıdığı belirtildi.

Paylaşımların kamu görevlilerine ve devlet kurumlarına duyulan güveni zedeleyebileceği, soruşturmadan doğrudan etkilenen kişilerde mağduriyetlerinin giderilip giderilmeyeceğine ilişkin korku ve endişe oluşturabileceği aktarıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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