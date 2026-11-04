Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında 22 yıl 5 aya kadar hapis istemi

Sermaye piyasası soruşturmalarına ilişkin yanıltıcı açıklamalar yapan Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında iddianame hazırlandı. Mustafa Balcı'nın "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "iftira" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 10 yıla kadar, Şaban Sevinç'in ise aynı suçları zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle 22 yıl 5 ay 15 güne kadar hapsi istendi.

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Sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında, kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla tutuklanan gazeteci Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen süreçte, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik dosyada "mağdur" sıfatıyla yer aldı.

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BİRİ FOTOĞRAFI VERDİ, DİĞERİ PAYLAŞTI

Şüpheli Mustafa Balcı'nın sosyal medya hesabından 8 Ekim'de bir fotoğraf paylaştığı aktarılan iddianamede, bu fotoğrafın şüpheli Şaban Sevinç tarafından yeniden paylaşıldığı belirtildi.

İddianamede, Sevinç'in sosyal medya hesabından Ömer Çelik hakkında bir video paylaştığı, söz konusu paylaşım ve video içeriklerinin kamuoyunda "fon soruşturması" olarak tabir edilen soruşturmaya ilişkin gerçeğe aykırı, halkı yanıltıcı ve dezenformasyon içerikli olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

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Bu kapsamda Balcı ve Sevinç hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedilen iddianamede, iki ismin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

İddianamede, söz konusu videoların içeriğine değinildi.

"GERÇEK GİBİ SUNULAN SOYUT İDDİALAR"

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin, mağdur Çelik ve "fon soruşturması" ile ilgili bilgi, belge ile desteklenmeyen, gerçeklikten uzak, soyut ve yanıltıcı nitelikteki iddiaları doğrulanmış gerçekmiş gibi kamuoyuna sundukları kaydedildi.

Bu manipülatif söylemlerin; doğrudan mağdur olan kişilerin zararlarının telafi edilip edilmeyeceği konusunda endişeye neden olduğu, toplum genelinde ise güvensizlik hissi oluşturarak kamu barışını ve düzenini zedelemeye elverişli olduğu vurgulandı.

22 YIL 5 AY 15 GÜNE KADAR HAPİS TALEBİ

Kullanılan ifadeler ile kamuoyunda "mağdurun yerine getirdiği kamu görevinin sağladığı nüfuz ve kolaylıktan yararlanarak usulsüz, hukuka aykırı iş ve işlemlerde bulunduğu, kendisi ve başkaları adına menfaat elde etmeye çalıştığı ve kişilerin mağduriyetine neden olduğu algısı oluşturan, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını zedeleyecek nitelikte ve mağdur hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari yaptırım uygulanmasını sağlama amacına yönelik soyut itham ve hukuka aykırı fiil isnadında bulunulduğu" belirtilen iddianamede, bu suretle şüphelilerin mağdura yönelik "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" ve "iftira" suçlarını işlediklerine dair haklarında kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphenin oluştuğu ifade edildi.

İddianamede, Mustafa Balcı'nın "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "iftira" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 4 yıl 9 aydan 10 yıla kadar, Şaban Sevinç'in ise aynı suçları zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle 6 yıl 3 aydan 22 yıl 5 ay 15 güne kadar hapsi istendi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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