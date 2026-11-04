İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için istenen ceza belli oldu: Haklarında 5 ayrı suçlama var

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, iki gazetecinin çeşitli suçlardan ayrı ayrı 14 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İddianamede, televizyon programında dile getirilen iddiaların yanı sıra Bolat'ın yatırım işlemlerine ilişkin bilgilerin açıklanması da suçlamalara konu edildi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın şikayeti üzerine yürütülen soruşturma çerçevesinde ifadeleri alınarak ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İki isim hakkında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, iki gazetecinin bir televizyon kanalında yayımlanan programda somut bilgi ve belgeyle desteklenmeyen iddiaları kamuoyuna aktardığı, bu ifadelerle Bolat’ı fon soruşturmasıyla ilişkilendirerek onur, şeref ve saygınlığını zedelediği öne sürüldü.

"MÜŞTERİ SIRRI VE KİŞİSEL VERİ"

Açıklamaların kamuoyunda kamu görevlilerinin nüfuzlarını kullanarak hukuka aykırı işlemler yaptığı ve haksız menfaat elde ettiği yönünde algı oluşturabilecek nitelikte olduğu değerlendirildi.

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İddianamede, Bolat’ın Hedef Yatırım Portföy bünyesindeki kira sertifikası yatırımına ilişkin bilgilerin kişisel veri ve müşteri sırrı kapsamında olduğu belirtildi. Bu bilgilerin televizyon programında açıklanmasıyla kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi suçunun işlendiğine dair yeterli şüphe bulunduğu ifade edildi.

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Savcılık, söz konusu açıklamanın ticari sır veya müşteri sırrını açıklama suçunu da oluşturduğunu ancak iki suçun aynı eylem kapsamında işlendiğini belirterek, şüphelilerin daha ağır cezayı gerektiren kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi suçundan cezalandırılmasını talep etti.

İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için istenen ceza belli oldu: Haklarında 5 ayrı suçlama var

BEŞ AYRI SUÇLAMAYLA YARGILANMALARI İSTENİYOR

İddianamede Murat Ağırel ve İsmail Saymaz’ın "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "iftira", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ile "ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri açıklama" suçlarından ayrı ayrı 14 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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