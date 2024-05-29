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Gaziantep'e giderken kendilerini Adana'da buldular! Yolcular havalimanında isyan etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Thy, Ajet, Uçak Arızası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara-Gaziantep uçuşunu yapan uçağa binen yolcular, gece geç saatlerde Adana Havalimanı'na indirilince duruma tepki gösterdi.

Türk Hava Yolları'nın alt şirketi AJet firmasına ait olan ve Ankara-Gaziantep uçuşunu yapan uçağa binen yolcular, kendilerini Gaziantep yerine başka şehirde buldu.

ADANA'YA İNDİ, YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

İddiaya göre; dün gece saat 23.55'te kalkması beklenen Ankara-Gaziantep uçağı, yolculara iletilen arıza nedeniyle rötar yaparak Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yaklaşık 45 dakika geç havalandı. Bilinmeyen bir nedenle Gaziantep'e iniş gerçekleştiremeyen uçak, gece geç saatlerde Adana'ya iniş yapmak zorunda kaldı.

Yolcular, Adana Havalimanı'na indiklerinde kendilerini karşılayan havayolu yetkililerinin karayolu ile Gaziantep'e ulaşım teklifini reddetti. "Biz otobüsle gidemeyiz" diyen yolcular, "Burada ilacı olan var, yaşlı olanlar var. Bizi neden mağdur ediyorsunuz? Otobüsle gidecek olsak Ankara'dan giderdik" şeklinde tepki gösterdi.

"OLAĞAN ŞEYLER BUNLAR" DİYEREK SAVUNDU

Bagaj teslim bölümünde yolcuları karşılayan havayolu firma yetkilisi, "Olağan şeyler bunlar, bazen olan şeyler" diyerek bu tip durumların zaman zaman yaşanabileceğini savundu.

Yolcuların "Ne olağan şeyi ya" şeklinde tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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