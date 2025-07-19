Gaziantep'te 106 milyon TL'lik operasyon! Çok sayıda tutuklama var

Gaziantep'te bilişim sistemlerini kullanarak, yüksek kazanç vaadiyle "nitelikli dolandırıcılık" yaptığı tespit edilen 30 şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında bulunan ve kazançla elde edildiği değerlendirilen 106 milyon TL'ye el konuldu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bilişim sistemlerini kullanarak "nitelikli dolandırıcılık" yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında, yüksek kazanç sağlayacakları vaadiyle belli bir para karşılığında hesap açarak eleman temin eden, hesap açtıran ve açılan hesapların dolandırıcılık olaylarında kullanılması için başka şahıslara maddi kazanç karşılığında devreden 31 şüpheliden 30'u yakalandı.

TABANCA, ŞARJÖR, TELEFON, SIM KART...

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; bir adet cannas magnum marka 9 mm tabanca, bir adet şarjör, bir adet tablet, bir adet DVR kayıt cihazı, 4 adet USB, bir adet hafıza kartı, bir adet akıllı saat, 17 adet cep telefonu, 19 adet SIM kart, 16 adet kullanılmış SIM kart ve 8 adet başkalarına ait kimlik kartı ele geçirildi.

27 TUTUKLAMA

Adli mercilere sevk edilen 30 şüpheliden 27'si tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin hesaplarından bulunan ve haksız kazançla elde edildiği değerlendirilen 106 milyon TL'ye el konuldu.