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Gaziantep'te ele geçirildi! Değeri 1 milyon TL

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gaziantep&#039;te ele geçirildi! Değeri 1 milyon TL

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda, 2 şahsa ait iş yerinde 1 milyon TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ilçesinde belirlenen 2 şahsa ait iş yerine operasyon yapıldı. O.B., ve A.O.B isimli iki farklı şahsa ait işyerinde yapılan aramalarda piyasa değeri toplam 1 milyon TL olan 56 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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