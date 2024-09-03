Gaziantep'te ele geçirildi! Değeri 1 milyon TL
Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Gaziantep'te kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda, 2 şahsa ait iş yerinde 1 milyon TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ilçesinde belirlenen 2 şahsa ait iş yerine operasyon yapıldı. O.B., ve A.O.B isimli iki farklı şahsa ait işyerinde yapılan aramalarda piyasa değeri toplam 1 milyon TL olan 56 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Düzenleyen: Giray Topçular - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı