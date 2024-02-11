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    • Gazze'de yürek sızlatan görüntü... Acıkan bebeğini susturabilmek için ona hurma ezmesi veriyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Gazze, Bebek, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail saldırılarının 4 aydır devam ettiği Gazze'deki insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Bölgede sürekli yaşanan birçok kesintinin yanı sıra temiz su ve yiyeceğe erişim de artık çok güçleşmiş durumda. Yetersiz beslenme nedeniyle sütü kesilme noktasına gelen bir Gazzeli anne, ağlayan bebeğini hurma ezmesi ile susturmaya çalışıyor.

    İsrail saldırılarının 4 aydır devam ettiği Gazze'deki insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Bölgede sürekli yaşanan bir çok kesintinin yanı sıra temiz su ve yiyeceğe erişim de artık çok güçleşmiş durumda.

    Gazzeli anne Verda Ahmed Matar da savaş başladığında hamile olan ve savaş şartlarında doğum yapmak zorunda kalan binlerce anneden sadece biri.

    Gazze'de yürek sızlatan görüntü... Acıkan bebeğini susturabilmek için ona hurma ezmesi veriyor

    GIDA YOK, SÜT YOK HEPİMİZ AYNI DURUMDAYIZ"

    Gazzeli kadın savaş başladığında kaldıkları Cibaliye Mülteci Kampı'ndan daha güvenli bölgelere göç ettiklerini söyledi:

    "Doğum yaptığım esnada şartlar çok kötüydü, İsrail güçleri bölgedeydi, gittiğim hastanede doğumhanede tek bir doktor çalışıyordu ve birçok hasta vardı. Doktor herkese yetişemiyordu. Hastanede bile çok kısa bir süre kalabildim, doğum yaptım 5-10 dakika sonra çıkmamı istediler. Çünkü çok sayıda hasta vardı. Eskiden bütün bir gün hastanede dinlenirdik, şimdi 15 dakika içerisinde doğum yapmış ve çıkmış oldum. Çünkü hastanede doğuma gelen onlarca kadın vardı."

    "Şimdi gıda yetersizliği sorunu yaşıyoruz, yiyecekler çok fazla pahalı, sebzeler de öyle. Benim sütüm çok az, ben de oğluma böyle hurma ezmesi hazırladım susması için" diyen Gazzeli anne, "Gıda yok, süt yok, hepimiz aynı durumdayız, Gazze'de herkes yiyecek ve açlık sıkıntısı çekiyor." sözleriyle Gazze'deki insani krizi anlattı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    GazzeBebek
    Haberler > Gündem > Gazze'de yürek sızlatan görüntü... Acıkan bebeğini susturabilmek için ona hurma ezmesi veriyor
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