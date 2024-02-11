Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Gazze'de yaşananlar 'felaketi' de geçti

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Gazze&#039;de yaşananlar &#039;felaketi&#039; de geçti
    İsrail, Gazze, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail zulmünün sürdüğü Gazze'de insani durum felaket aşamasını da geçti. Filistinli bazı aileler iki günde bir yarım öğünle beslenirken, kentin kuzeyinde yaşayanlar ise yiyecek 'hayvan yemi' dahi bulamıyor. 

    7 Ekim'de saldırmaya başladığı ardından tam kuşatmaya aldığı Gazze'de savaş suçunun yanı sıra insanlık suçlarını da sürdüren İsrail ordusu sivil hedefleri bombalamaya devam ediyor. İnsani durumun gittikçe kötüleştiği kente ilişkin bilgi veren Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, insani durumun 'felaket' aşamasını da geçtiği uyarısında bulundu. 

    Gazze'de yaşananlar 'felaketi' de geçti

    İsmail es-Sevabite,  yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde bazı aileler iki günde bir yarım öğün yemek yiyor. Kuzeyde yaşayanlar ise soykırım savaşı nedeniyle yiyecek yem bile bulamıyor." ifadelerini kullandı.

    Gazze'de yaşananlar 'felaketi' de geçti

    YARDIM TIRLARI KENTE ULAŞMIYOR

    İsrail'in insani yardım tırlarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere ulaşmasını engellediğini belirten Sevabite, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki insani durum felaket aşamasını geçti" dedi.

    Gazze'de yaşananlar 'felaketi' de geçti

    Yaşananlardan, Gazze Şeridi'ni abluka altına alan ve yardımın ulaşmasını engelleyen İsrail'in sorumlu olduğunu vurgulayan Sevabite, "işgalin sivillere yönelik saldırılarının durdurulması, savaşın sona erdirilmesi ve İsrail'e Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kaldırması için baskıda bulunması" çağrısı yaptı.

    HALK SIĞINDIĞI HER YER ATEŞ ALTINDA

    İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 64 Filistinli öldürüldü, 67 bin 611 kişi yaralandı.

    Gazze'de yaşananlar 'felaketi' de geçti

    Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

    Yerinden edilen Filistinliler, hastanelerde, barınma merkezlerinde, saldırılardan kaçarak güvenli bölge arayışıyla yollarda İsrail ordusunun hedefi oluyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailGazze
    Haberler > Dünya > Gazze'de yaşananlar 'felaketi' de geçti
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Alkol içti, yüzüstü yattı, kör oldu! - DünyaAlkol içti, yüzüstü yattı, hayatı karardı!Pakistan seçimlerinde İmran Han damgası! - DünyaTutuklu liderin partisi damga vurdu!Trump yine bildiğiniz gibi! Az ödeme yapan ülkeleri 'Rusya' ile tehdit etti! - DünyaAz ödeme yapan ülkeleri 'Rusya' ile tehdit ettiABD'nin satışını onayladığı F-16'ları üreten Lockheed Martin: Gazze'deki katliamın gizli aktörü - DünyaGazze'deki katliamın gizli aktörüYeni hedefi Refah olan İsrail'in saldırılarında can kaybı 28 bini aştı - DünyaGazze'de can kaybı 28 bini aştıEski Hollanda başbakanı Dries van Agt, eşi ile birlikte ötenazi yaptı - Dünya70 yıllık evlilik ötenazi ile son buldu!Dünya katil İsrail'in zulmü için sokaklarda: Filistinli çocuklar büyümeyi hak ediyor - DünyaDünya katil İsrail'in zulmü için sokaklardaNetanyahu'nun gözünü kan bürüdü! Gazze’de gidecek hiçbir yer kalmadı - DünyaNetanyahu'nun gözünü kan bürüdü!Yunanistan Türkiye'yi kıskandı: Biz yıldızları izlerken Türk astronot dünyaya döndü - DünyaKomşu kıskandı! Bizi bizden daha dikkatli izliyorlarİsrail’den Lübnan’da başarısız suikast girişimi! Hamas yetkilileri hedef alındı - Dünyaİsrail’den Lübnan’da başarısız suikast girişimi! Hamas yetkilileri hedef alındı
    Sonraki Haber Yükleniyor...