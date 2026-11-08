Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “drone otoyolu” olarak da bilinen insansız hava aracı (İHA) koridorlarının hukuki altyapısının oluşturulduğunu bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Gökyüzünde dijital olarak tanımlanmış hava yolları oluşturacağız. Böylece insansız hava araçları, belirlenen güzergâhlarda emniyetli ve kontrollü şekilde uçabilecek” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 30 Temmuz 2026 tarihinde yayımlanan İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) kapsamında oluşturulacak İHA koridorlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni düzenlemeyle insansız hava araçlarının uzun mesafeli, görüş hattı dışı ve otonom uçuşlarının belirlenmiş hava sahası koridorlarında gerçekleştirilebilmesine yönelik hukuki çerçevenin oluşturulduğunu belirten Uraloğlu, “Gökyüzünde dijital olarak tanımlanmış hava yolları oluşturacağız. Böylece insansız hava araçları, belirlenen güzergâhlarda emniyetli ve kontrollü şekilde uçabilecek. Karayolu trafiğinden bağımsız yeni bir taşımacılık imkânının önünü açacağız.” ifadelerini kullandı.

Gökyüzünde drone otoyolu! İHA'lar kargo, sağlık ve sanayi lojistiğinde kullanılacak

DRONE OTOYOLLARININ GÜZERGÂHLARI DİJİTAL OLARAK TANIMLANACAK

Drone otoyolları olarak da bilinen İHA koridorlarının SHGM tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde oluşturulacağını belirten Bakan Uraloğlu, koridorların sınırları, giriş ve çıkış noktaları, uçuş yönleri, kapasiteleri ve hava araçları arasındaki asgari ayırma kriterlerinin dijital ortamda tanımlanacağını ifade etti.

Uraloğlu, “Tüm bu bilgiler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün merkezî dijital platformu İnsansız Hava Aracı Takip ve Trafik Yönetim Sistemi (İHATTYS) üzerinden yayımlanacak. İnsansız hava araçlarının yazılımları bu verileri doğrudan okuyabilecek ve uçuşlar belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilecek. Koridorları yasak, tahditli ve tehlikeli bölgeler ile NOTAM yayımlanan sahaları kesmeyecek şekilde planlayacağız.” açıklamasında bulundu.

Gökyüzünde drone otoyolu! İHA'lar kargo, sağlık ve sanayi lojistiğinde kullanılacak

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ OTONOM UÇUŞLAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İHA koridorlarında uzun mesafeli ve görüş hattı dışı otonom uçuşların gerçekleştirilebileceğini belirten Uraloğlu, uçuş rotalarının yapay zekâ desteğiyle oluşturulacağını bildirdi.

Gökyüzünde drone otoyolu! İHA'lar kargo, sağlık ve sanayi lojistiğinde kullanılacak

Bakan Uraloğlu, “Otonom uçuşların rotaları, en kısa yol ve faz farkı esas alınarak yapay zekâ desteğiyle belirlenecek. Uçuşların kontrolü ise İHATTYS üzerinden sağlanacak. Gerekli durumlarda uçuş sınırları daraltılabilecek, güzergâh değiştirilebilecek, araçların inişi sağlanabilecek veya uçuşları sonlandırılabilecek. Bağlantının kesilmesi halinde ise insansız hava araçları, yerleşim alanları üzerinden geçmeden önceden belirlenmiş kurtarma alanlarına yönlendirilecek.” dedi.

Gökyüzünde drone otoyolu! İHA'lar kargo, sağlık ve sanayi lojistiğinde kullanılacak

“KARGO, LOJİSTİK VE AKTARMA MERKEZLERİ ARASINDA KULLANILACAK”

İHA koridorlarının kullanım alanlarına ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, yeni sistemin özellikle lojistik ve sağlık taşımacılığında önemli imkânlar sunacağını belirtti.

Uraloğlu, “Drone otoyollarını şehirlerarası kargo taşımacılığında, lojistik ve aktarma merkezleri arasında düzenli otonom seferlerde kullanabileceğiz. Hastaneler arasında kan, ilaç, aşı ve tıbbi numune taşınabilecek. Adalar ve kış aylarında ulaşımın güçleştiği yerleşim yerlerine ikmal sağlanabilecek. Organize sanayi bölgeleri, fabrikalar ve limanlar arasında parça transferi yapılabilecek. Ayrıca enerji iletim hatları, boru hatları, demiryolları ve karayollarının uzun mesafeli denetimlerinde de bu koridorlardan yararlanılabilecek.” ifadelerini kullandı.

Gökyüzünde drone otoyolu! İHA'lar kargo, sağlık ve sanayi lojistiğinde kullanılacak

“İHA KORİDORLARI HOBİ AMAÇLI UÇUŞLARA KAPALI OLACAK”

Bakan Uraloğlu, İHA koridorlarında gerçekleştirilecek uçuşların belirli yetkilendirme ve teknik şartlara tabi olacağını vurgulayarak, “Bu koridorlar hobi amaçlı uçuşlara kapalı olacak. Yalnızca P2 lisansına sahip pilotlar, SHGM'den gerekli operasyonel yetkilendirmeleri alarak yetkili işletmeler bünyesinde uçuş gerçekleştirebilecek. Kullanılacak insansız hava araçlarının tescilli olması, uzaktan tanımlama, coğrafi sınırlama ve gerekli yazılım sertifikalarına sahip olması zorunlu olacak. Her uçuş öncesinde İHATTYS üzerinden bildirim yapılacak.” açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, İHA koridorlarının güzergâhlarının ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili kurumlarla koordinasyon içinde belirleneceğini ve İHATTYS üzerinden duyurulacağını da sözlerine ekledi.

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