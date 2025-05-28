Gökyüzüne meydan okudu! KIZILELMA PT-4 agresif manevra testinden tam not aldı

Türkiye’nin milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA PT-4, savunma sanayi tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir başarıya daha imza attı. Yapay zeka destekli platform, "Agresif Manevra Testi"ni rekor bir performansla tamamlayarak hava-hava muharebe kabiliyetinde seviye atladı.

Türkiye'nin milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, PT-4 prototipiyle kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Baykar tarafından geliştirilen KIZILELMA, "AB Kalkışlı Agresif Manevra Testi"ni başarıyla tamamlayarak savunma sanayisinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

HEDEF 2030: "MUTLAK HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ"NE DOĞRU

Baykar’ın mühendislik kabiliyetiyle geliştirilen PT-4, artık sadece bir prototip değil, seri üretimin habercisi. Uzmanlara göre KIZILELMA PT-4 üzerinde her geçen gün daha fazla "durumsal farkındalık" ve "öz koruma" kabiliyeti sağlayacak gelişmiş sensörler yerleştiriliyor. Bu sistemler, hava-hava görevlerinde mutlak gereklilik olarak kabul ediliyor.

Yapılan agresif manevra testleri, KIZILELMA’nın yüksek hız, manevra kabiliyeti ve görev esnekliğini ispatlarken; Baykar’ın 2030’lu yıllarda yapay zeka destekli, otonom uçuş kabiliyetiyle "mutlak hava üstünlüğü" hedefini bir adım daha yaklaştırdı.

İlgili Haber Bayraktar KIZILELMA Avrupa’nın çaresi oldu! ABD basını 'Yükselen yıldız' dedi

REKOR HIZDA UÇTU, GÖKLERDE TARİH YAZDI

Tamamı Baykar’ın öz sermayesiyle 2021’de başlatılan Bayraktar KIZILELMA projesi, hızla üretim safhasına geçti. 14 Kasım 2022’de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı ilk prototip, Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde sadece bir ay içinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 14 Aralık 2022'de havalanan KIZILELMA, rekor sürede uçuşa geçen milli savaş platformu olarak tarihe geçti.

DÜNYA HAVACILIK TARİHİNE GEÇTİ

Bayraktar KIZILELMA, 2023 yılında TEKNOFEST’te gerçekleştirdiği uçuşlarla dünya havacılık tarihine damga vurdu. Bayraktar AKINCI TİHA ile yaptığı formasyon uçuşlarının ardından, 1 Mayıs 2023'te SOLOTÜRK F-16 ve Türk Yıldızları F-5 savaş uçakları ile İstanbul semalarında filo konseptli kol uçuşu icra ederek bir ilke daha imza atmıştı.

İHRACAT ŞAMPİYONU: BAYKAR KÜRESEL LİDERLİĞİNİ PEKİŞTİRİYOR

Baykar, 2003’te başlattığı İHA Ar-Ge sürecinden bu yana gelirlerinin %83’ünü ihracattan sağladı. 2023 yılında 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren şirket, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ilk 10 şirketi arasında yer aldı. 2024’te de aynı başarıyı tekrarlayan Baykar, gelirlerinin %90’ını ihracattan elde ederek savunma sektöründeki küresel liderliğini korudu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İHA ŞİRKETİ

Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Baykar 2021, 2022 ve 2023 yıllarında savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2024 yılında ise sektör ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirdi. Bayraktar TB2 SİHA için 34, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 11 ülke ile yapılan anlaşmalar sayesinde Baykar, toplamda 36 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.