Gülistan Doku soruşturmasında ifade veren polis Hakan Yalçın, dönemin İl Emniyet Müdürünün talimatıyla E.Y. isimli kişiye içerisinde para bulunan bir zarf teslim edildiğini, tayininin Antalya’ya çıkarıldığını söyledi. Yalçın “Zarfın içinde para olduğu belliydi. Valinin etkisi olup olmadığını o zaman bilmiyorduk. E.Y isimli şahsa sanki üvey oğlunun yaptığı hatadan dolayı mağdur olmuş muamelesi yapılıyordu. Benim o zaman bu garibime gidiyordu” dedi.

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Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan ve yıllar sonra yeniden açılan soruşturma dosyası ‘cinayet’ dosyasına çevrilen üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan polis memuru Hakan Yalçın’ın ifadesinde anlattıkları detaylar dikkat çekti. Pertek ilçesinde bir cinayet olayı olduğunu belirten Hakan Yalçın, ekip şefi E.Ö., E.A., R.K. ve isimlerini hatırlamadığı diğer ekip personeliyle Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğüne gittiklerini söyledi.

Gülistan Doku dosyasında eski emniyet müdüründen ‘zarflı’ talimat! Tutuklu polis anlattı: İçinde para olduğu belliydi

“SELAMINI SÖYLEYİN, ZARFI E.Y.'YE VERİN”

Yalçın, "Müdürlüğün bahçesindeyken E. Müdür, ekip şefi E.Ö'yü çağırdı. Ona normal bir mektup zarfı uzattı. E.A., E.Ö.'ye E.Y.'nin tayini çıktı şeklinde ifadeler kullandı. Bu zarfı İl Emniyet Müdürümüz gönderdi, selamını söyleyin, zarfı E.Y.'ye verin dedi" ifadelerini kullandı.

“MÜDÜRÜN İSMİNİ SÖYLEDİ”

Yalçın “Elazığ ilinde Çağdaş minibüs duraklarının olduğu yerde zarfı E.Ö. E.Y.'ye teslim etti. Olay bu şekilde oldu. Bu talimatı neticede Asayiş Şube Müdürümüz E.A.'ya verdi ve İl Emniyet Müdürünün ismini söyledi. Bizim bunu sorgulama durumumuz yoktu" dedi.

Gülistan Doku dosyasında eski emniyet müdüründen ‘zarflı’ talimat! Tutuklu polis anlattı: İçinde para olduğu belliydi

“İÇİNDE PARA OLDUĞU BELLİYDİ"

Yalçın şöyle devam etti: E.Ö. zarfı verdi. Zarfın içinde para olduğu belliydi, kaç para olduğunu bilmiyorum. Konuyu biliyorsun şeklinde bir ifadeyi E. de kullanmadı, ben de kendisiyle muhatap olmadım. Bu paranın Tuncay Sonel'in talimatı ile verilip verilmediğini bilmiyorum. Bize E.A., Y.D.'nin selamını söyle demişti"

“ANTALYA’YA TAYİN ÇIKARTIP, PARA GÖNDERDİLER”

Yalçın, zarfın teslim edilmesi sırasında ekip arkadaşıyla aralarında geçen konuşmayı ise şöyle anlattı:

Biz bu parayı vermeye giderken kendi aramızda konuştuk. Adamı nokta tayini olarak Antalya'nın Alanya ilçesine tayinini çıkardılar, bir de adamın arkasından para gönderiyorlar. Keşke Elazığlı olsaydık diye konuştuk. Valinin etkisi olup olmadığını o zaman bilmiyorduk. E.Y isimli şahsa sanki üvey oğlunun yaptığı hatadan dolayı mağdur olmuş muamelesi yapılıyordu. Benim o zaman bu garibime gidiyordu.

"ARAMA TALİMATINI R.K.'DEN ALDIK"

Gülistan Doku'nun evine yönelik aramayla ilgili de ifade veren polis memuru Hakan Yalçın, tutanakta neden üç amirin imzasının bulunduğunu bilmediğini söyledi.

Gülistan Doku dosyasında eski emniyet müdüründen ‘zarflı’ talimat! Tutuklu polis anlattı: İçinde para olduğu belliydi

Yalçın, "Genelde karşılaşılan bir durum değildir. Belki de ikamet sahibinin polis olmasından dolayı böyle tedbir uygulanmış olabilir. Bu aramayla ilgili talimatları R.K. komiserden aldık. Haricinde bize herhangi bir şahıstan farklı talimat gelmedi. Yanlış hatırlamıyorsam ikametin bulunduğu sokağa Asayiş Şube Müdürü olan, soyadını hatırlamadığım E. Müdür de geldi. Fakat ikamet aramasına katılmadı" dedi.

“HAYATIN AKIŞINA DA AYKIRI”

Kamera incelemesine ilişkin tutanağı yaklaşık 7 yıl önce düzenlediklerini ve bu nedenle ayrıntılarını hatırlamadığını savunan Yalçın, gün içerisinde çok sayıda olaya müdahale ettiklerini anlattı.

Yalçın, "Bu sebepten dolayı gün içerisinde birçok anonsa gitmişliğim olmuştur. Gittiğimiz hemen hemen her anonsla veya yaptığımız her araştırmada tutanak tanzim ederiz. Yaklaşık 7 yıl önce kayıp şahsın araştırması yönünde tuttuğumuz kamera izleme tutanağını hatırlamam veya aklımda tutmam mümkün değildir. Hayatın akışına da aykırıdır" dedi.

“KAMERALARA ŞEFİM BAKTI”

Olayda kamera incelemesini ekip şefi E.Ö.'nün yaptığını belirten Yalçın, şöyle konuştu:

Ekip şefim olan E.Ö. ilgili iş yerinin kameralarına bakmıştı. Bana hitaben buranın kameraları çalışmıyor, bir tutanak tut dedi. Ben de ekip şefimin talimatı üzerine tarafıma gösterilen tutanağı tanzim ettim.

NO KAYIT SORUSUNA CEVAP VEREMEDİ

Yalçın'a 06.01.2020 tarihli tutanakta, "Belirtilen tarih ve saat girildiğinde no kayıt uyarısı verdiği" yazıldığı ve bu duruma dair fotoğraf çekilerek tutanağa eklenmediği de soruldu. Yalçın, bu hususun E.Ö.'ye sorulması halinde daha açıklayıcı beyanlarda bulunabileceğini belirtti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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