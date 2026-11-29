Hatay'da kayaları ikiye bölen, yer yer 10 metre derinliğe ulaşan yarıklar mahalleliyi tedirgin etti. Evlerin yakınına kadar ilerleyen kırılmalara ilişkin konuşan Prof. Dr. Ergül Yaşar, kıyıya paralel uzanan fayların hareketlenmesinin etkili olabileceğini söyledi.

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Hatay'ın Payas ilçesinde kırsal alanda ortaya çıkan ve yer yer 10 metre derinliğe ulaşan devasa yarıklar gündem oldu. Toprağı ve kayaları ortadan ikiye bölen kırılmaların evlere kadar yaklaşması mahalle sakinlerini endişelendirirken, vatandaşlar yetkililerden bölgede inceleme yapılmasını istedi.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ergül Yaşar, kırılmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hatay'da 10 metrelik yarıklar, evlere ulaştı! Uzman isimden fay hareketliliği uyarısı

KIYIYA PARALEL FAYLARA DİKKAT ÇEKTİ

Denize paralel uzanan faylar olduğunu ve bölgede 6 Şubat 2023'te depremlerin yaşandığını hatırlatan Yaşar, şöyle konuştu:

Hatay'da 10 metrelik yarıklar, evlere ulaştı! Uzman isimden fay hareketliliği uyarısı

"Jeolojik yapıda tali faylar, kırık sistemleri, yer altının jeolojik yapısı, bölgedeki kayaçların özellikleri ve kayaçların yayılımlarına genel olarak baktığımızda böyle bir kırılmanın tetiklenmesinin ana etkenlerden bir tanesi, kıyıya paralel olarak devam eden fayların harekete geçmiş olması.

Hatay'da 10 metrelik yarıklar, evlere ulaştı! Uzman isimden fay hareketliliği uyarısı

2023 depreminden bu yana bölgenin hareketliliğinden de kaynaklı küçük çaplı, her ne kadar derin gibi gözükse bile birbirleriyle çok bağlantılı olmayan uzanımların olduğunu görüyoruz.

Hatay'da 10 metrelik yarıklar, evlere ulaştı! Uzman isimden fay hareketliliği uyarısı

Normal koşullarda şev stabilitesi açısından bakıldığında eğim yönünde, özellikle kireç taşlarının eğimi yönünde kırık ve çatlakların hem güncel hem de çok eski kırıklara rastlandığını gördük.

Hatay'da 10 metrelik yarıklar, evlere ulaştı! Uzman isimden fay hareketliliği uyarısı

Bu tamamen oradaki fayın dikine gelişmiş ve aynı zamanda da tali fayların birbirini harekete geçirmesinden kaynaklı bölgedeki birimlerde bir hareketlilik olduğu tarafımca tespit edilmiştir"

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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