Hatay'da kırsal alanda ortaya çıkan, kayaları ortadan ikiye bölen devasa yarıklar mahalleliyi endişelendirdi. 10 metre derinliğe ulaşan yarıklar için önlem alınmasını isteyen mahalleli korkudan uyuyamaz hale geldi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Hatay’ın Payas ilçesi Sincan Mahallesi'nde kırsal alanda son aylarda görülmeye başlayan yarıklar, endişeye neden oldu.

Bir mahalle diken üstünde, kimse korkudan uyuyamıyor! Kayaları ortadan ikiye böldü, dev yarıklar evlere kadar ulaştı

KAYALARI İKİYE BÖLDÜ

Toprak araziyi ve kayaları ortadan ikiye bölen yarıklar, görüntüsüyle ürkütürken evlere de yaklaşmaya başladı. Bölgesel olarak devasa boyuta ulaşan yarıklar, yer yer 10 metre derinliğe ulaşır hale geldi.

“3 METRE EVİMİN ARKASINDAN GEÇİYOR”

Yarıkların evinin yanı başından gittiğini ve korku içerisinde olduklarını ifade eden Celal Bozca, "Yarıklar tam 3 metre evimin arkasından geçiyor, evde korkudan uyuyamıyoruz ve huzursuzuz. Evimin yanından gelip, arka kısımdan yani tam köşeden gidiyor" dedi.

Bir mahalle diken üstünde, kimse korkudan uyuyamıyor! Kayaları ortadan ikiye böldü, dev yarıklar evlere kadar ulaştı

“İÇİNE İNSAN DÜŞSE BULUNAMAZ”

Çivi kalınlığındaki çatlağın 3 ay içerisinde büyüdüğünü anlatan Ali Topakgöz, şöyle konuştu:

Sincan Mahallesi'nde oturuyoruz. Bu bölge yaklaşık 5 aydır, bu şekilde çöküyor. Yol çökmüştü kepçeyle kum doldurduk ve ardından yeniden çöktü. 15 - 20 günde yeniden çöktü. Evlerin arkasındaki kısımda kayalar ayrıldı. 3 ay önce kayalardaki ayrık çivi kalınlığındaydı, şimdi 1 karışı geçmiş durumda. Daha aşağıdaki kısımda 1 metre yarık var ve içine insan düşse bulunamaz durumda. Böyle bir kayma var. Taş ocağından mı, fay hattından mı nedenini bilemiyoruz.

Bir mahalle diken üstünde, kimse korkudan uyuyamıyor! Kayaları ortadan ikiye böldü, dev yarıklar evlere kadar ulaştı

“SÜREKLİ YARIK OLUŞUYOR”

Yarıkların her geçen gün daha da arttığını söyleyen İlyas Kara, "Aydınlılar Sokağı mevkiinde yarıklar oluşuyor sürekli. Her geldiğimde biraz daha aşağı kayma oluyor. Bölge komple yarılıyor. 2 hafta önce geldiğimde olmayan çatlaklar şimdi ortaya çıkmış. Buraya aşağı yarıklar devam ediyor" dedi.

Bir mahalle diken üstünde, kimse korkudan uyuyamıyor! Kayaları ortadan ikiye böldü, dev yarıklar evlere kadar ulaştı

Arif Topakgöz ise yarıkların sebebinin faaliyete başlayan taş ocağı olduğunu iddia etti:

2020 yılında bu mahalleye yerleştiğimde hiçbir çatlak yoktu. Bu sene yeni çatlaklar olmaya başladı. Aşağıda taş ocağı var ve biz oradan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Çevrede yok ama taş ocağının taş aldığı bölgede var.

Bir mahalle diken üstünde, kimse korkudan uyuyamıyor! Kayaları ortadan ikiye böldü, dev yarıklar evlere kadar ulaştı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Hatay Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIHatay

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala