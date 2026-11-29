Gülistan Doku soruşturmasındaki para trafiği MASAK raporlarına yansıdı. Eski Vali Tuncay Sonel'in hesaplarında 62.5 milyonluk işlem saptanırken, şüphelilere ait 100 milyona yakın para trafiği ortaya çıktı. Ödemelerin açıklamalarında da 'Tunceli Valiliği Twitter Trend Topic', 'Ordu Valisi Tuncay Sonel Twitter hizmeti' ve 'Ordu Valiliği' ifadelerinin kullanıldığı belirlendi.

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Tunceli'de 5 Ocak 2020'de sırra kadem basan ve yıllar sonra raftan inen dosyası cinayet şüphesiyle incelenmeye devam eden üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Şüphelilere ait 100 milyona yakın para trafiğini MASAK raporu ortaya çıkardı.

27 MİLYON 978 BİN 828 TL ÇIKTI

Akşam gazetesinden Şeyhmus Çakan’ın haberine göre, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in 2020-2026 yılları arasındaki hesaplarına 968 işlemle 34 milyon 527 bin 246 TL girdi. Hesaptan 1285 işlemle 27 milyon 978 bin 828 TL çıktı. MASAK raporuna göre toplam işlem hacmi 62 milyon 506 bin 74 TL'ye ulaştı. Sonel'in 2024-2025 yıllarında Paribu üzerinden çok sayıda işlem yaptığı belirlendi.

Gülistan Doku

PEŞ PEŞE PARA TRANSFERLERİ

Tuncay Sonel'in yakın çevresine yaptığı transferler de raporda ayrı ayrı incelendi. Kader Kılıç'ın hesabına 27 Aralık 2022'de Bülent Sonel tarafından 1 milyon TL gönderildi.

2023-2026 döneminde Sonel'in Efe Engin Kılıç ve Akın Kılıç'a 100 bin, 125 bin ve 85 bin TL'lik ödemelerle çok sayıda para transferi yaptığı kaydedildi.

Tuncay Sonel (Dönemin Tunceli Valisi)

Koruma polisi Şükrü Eroğlu ile Tuncay Sonel'in kayınbiraderleri Gürkan Teksarı ve Hakan Teksarı arasında da para hareketleri tespit edildi. Gürkan Teksarı'ya 2017-2020 arasında toplam 7 bin 600 TL, Hakan Teksarı'ya ise 2020'de bin 200 TL gönderildi.

MASAK'tan Gülistan Doku dosyasına mercek! 100 milyon TL'lik para trafiği, ‘Valilik’ kamuflesi, neler çıktı neler

SONEL’İN KARDEŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Raporda Tuncay Sonel'in kız kardeşi olan Feride Doğan'ın dolandırıcılık suçundan üç ayrı yakalama kararıyla arandığı, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ve 75 bin TL adli para cezası bulunduğu da aktarıldı.

Gökhan Ertok (Eski polis)

VALİLİKLERİN ADI SOSYAL MEDYA ÖDEMELERİNDE

MASAK raporunda eski Vali Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve eski polis Gökhan Ertok arasındaki ilişki ağı da dikkat çekti.

Gökhan Ertok'un banka hesaplarında 2018-2020 yılları arasında Instagram, Twitter, takipçi, beğeni ve sosyal medya paneli açıklamalarıyla çok sayıda ödeme görüldü. İşlem açıklamalarında ACA Bilişim ve Bitcoin ifadeleri de yer aldı. Özellikle Tunceli ve Ordu valilikleriyle Tuncay Sonel'in adının geçtiği altı ayrı işlemde toplam 3 bin 688 TL ödeme yapıldı. Ödemelerin açıklamalarında 'Tunceli Valiliği Twitter Trend Topic', 'Ordu Valisi Tuncay Sonel Twitter hizmeti' ve 'Ordu Valiliği' ifadeleri kullanıldı.

Şükrü Eroğlu (Tuncay Sonel'in yakın koruma polisi)

BAHŞİŞ SAVUNMASI

Tuncay Sonel, 21 Nisan 2026'da verdiği ifadede ACA Bilişim'e para göndermediğini, valilik veya belediye adına böyle bir ödeme yapılmadığını ve Ertok'tan sosyal medya hizmeti talep etmediğini söyledi. Gökhan Ertok ise Şükrü Eroğlu'nun kendisine Şubat-Mart 2020 döneminde gönderdiği 10 bin TL'nin yaptığı işler karşılığında verilen bahşiş olduğunu belirtti. Şükrü Eroğlu da 2 Mayıs 2026'daki ifadesinde bazı işleri vali talimatıyla yaptırdığını ve belirlenen paraları Ertok'un hesabına kendisinin gönderdiğini anlattı.

Mustafa Türkay Sonel (Sonel'in oğlu)

KARDEŞİNE 3 AYRI ÖDEME

Öte yandan Şükrü Eroğlu'nun kardeşi Lokman Eroğlu'na Ağustos 2025'te üç ayrı işlemle toplam 800 bin TL gönderdiği belirlendi. Transferlerin açıklamalarında gayrimenkul, daire alım kaporası ve daire alımı ifadeleri yer aldı. Eroğlu'nun altın, gümüş, dolar ve euro hesaplarında da yıllara yayılan işlemler tespit edildi. Dolar hesabında 2018 ve 2019 yıllarında 42 bin 641 dolar ve 43 bin 170 dolar gibi yüksek tutarlı hareketler bulunurken, 2026 yılında da 30 bin 803 doları aşan işlemler kaydedildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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