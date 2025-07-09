O kentte kritik uyarı: Sadece 50 günlük su kaldı! "Çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız"

Meteoroloji verilene göre son 65 yılın en kurak döneminin yaşandığı Hatay'da belediyeden çok kritik bir uyarı geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, "50-60 günlük suyumuz var, lütfen suyumuzu tasarruflu kullanalım. Hem çiftçi için hem de vatandaşımız için Allah yardım etsin, çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız" dedi.

Yağışlı havasıyla bilinen ve Amanos Dağı'nın eteklerinde olması sebebiyle su bereketinin yaşandığı Hatay, bu yıl kuraklıkla mücadele ediyor. Doluluk oranının yüzde 24'e kadar gerilediği Karaçay Barajı'nda 7 milyon metreküp kullanılabilir su kaldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, barajda yaklaşık 50-60 günlük su bulunduğuna dikkati çekti.

VATANDAŞLARA TASARRUF ÇAĞRISI

Kış ve ilkbahar mevsiminde yeteri kadar yağış almayan kentte meteoroloji verilene göre son 65 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Geçtiğimiz yıla göre yağışın yüzde 64 azalması nedeniyle Karaçay Barajı'nda su seviyesi yüzde 24'e geriledi. Belen ilçesi Hükümet Konağı'nda gerçekleştirilen Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda gündem, bölgeyi vuran kuraklık oldu. Başkan Mehmet Öntürk, kuraklığa karşı alınan önlemlere değinerek, vatandaşlara ve idarecilere su tasarrufunun önemini vurguladı.

"ACİL EYLAM PLANI İÇERİSİNDEYİZ"

Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin su tüketimini karşılayan Karaçay Barajı'nda 7 milyon metreküp tüketilebilir su kaldığını belirten Başkan Öntürk, "Ekonomik olarak bir sıkıntımız yok. Su konusunda sıkıntımız var, doğal olarak bir kıtlık yaşıyoruz. Karaçay Barajımızda 12 milyon metreküp suyumuz kaldı. Bunun yaklaşık 5 milyon metreküpü rezerv olarak tutuluyor. Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerimizin 50-60 günlük suyu kaldı. Alternatif olarak HATSU çok büyük bir gayret içerisinde. Bölgede yeni su kaynaklarımız için çalışmalarımız sürüyor. Acil eylem planı içerisindeyiz. Büyük bir mücadele içerisinde arkadaşlarımız. Onun için gittiğiniz her ortamda su kıtlığından bahsedelim. 50-60 günlük suyumuz var. Lütfen suyumuzu tasarruflu kullanalım. Yoksa çok büyük bir problemle karşı karşıya kalacağız" dedi.

"KUYULAR KUM ÇEKMEYE BAŞLADI, KAPATTIK"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, "Kıştan kuyularımızı vurduk ama sular hızla çekiliyor. Birtakım kuyularımız kum çekmeye başladı, kapattık. Birtakım kuyular vuruyoruz, bunların raporları çok iyi gelmiyor, olumsuz geliyor. Çok ciddi bir mesele içerisindeyiz. Arkadaşlarımız büyük bir gayret içerisinde ama sizlerden ricam tasarruf etmemiz lazım. Ciddi bir tasarruf etmemiz lazım. Bir seferberlik ilanı yapmak zorundayız. Tatil ayında bunu yaşayacağız. Ne imkanımız varsa bunun mücadelesini verip, vatandaşın derdine çözüm bulmaya gayret edelim. Vatandaşımız şunu bilsin ki Hatay'da su yok. Hem çiftçi için hem de vatandaşımız için Allah yardım etsin, çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.