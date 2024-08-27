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Hatay'da kavşak kaosu! Otomobile çarpan motosiklet sürücüsünün görüntüsü ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’ın Antakya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletlinin uçtuğu anlar kameraya yansıdı. Kazada savrulan sürücü yaralanarak kurtuldu.

Geçtiğimiz aylarda meydana gelen kazada, Antakya ilçesi Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan kavşakta dönmek isteyen otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü uçarak yere savruldu.

Kazada savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosiklet sürücüsünün havaya uçtuğu anlara ait görüntüler kameraya yansıdı.

"MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNİN TANINMAMASINDAN ÇOK ŞİKAYETÇİYİZ"

Kendilerini trafikte tanımayan araç sürücülerine tepki gösteren Bünyamin Erdoğan, “Bunun en önemli sebeplerinden biri de araç kullananlarının, motosiklet sürücülerini önemsemediğinden kaynaklanıyor. Motosiklet kullanıcılarının da eksiklikleri var." dedi.

Hatay'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü havaya uçtu! O anların görüntüsü ortaya çıktı - 2. Resim

Erdoğan kavşaktaki kazaların sıklığına dikkat çekerek buradaki kaosun çözülmediğini şöyle ifade etti:

"Motosiklet sürücülerinin araçların arasına girmelerinden kaynaklanabiliyor. Biz motosiklet sürücüleri olarak araçların bizi tanımamasından çok şikayetçiyiz. Bizi görmüyorlar ve umursamıyorlar. Burada çok sık kaza oluyor. Bazen ışıklardan, insanların sabırsızlıklarından ve bazen uyumsuz olmalarından dolayı kaynaklanıyor. Araçların bizi görmemesi ve biz motosiklet kullanıcıların aralara girmesinden kazalar oluşuyor. Biz canımızı motosiklet üzerinde taşıyoruz ve biz kaportayız. Araçların dikkat etmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Hatay'da kavşak kaosu! Otomobile çarpan motosiklet sürücüsünün görüntüsü ortaya çıktı - 2. Resim

Bölgedeki vatandaşlar yetkililerin gerekli tedbirleri alması gerektiğini söyledi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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