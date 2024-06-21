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Hatay'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 20 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’da tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrildi. Kazada 20 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hatay'ın Kırıkhan-Reyhanlı yolunda kaza meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Ford marka 31 RAK 94 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Araçta bulunan 20 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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