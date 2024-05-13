Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Hayat kurtaran dokunuş! Falezlere çıkan genci ölümün kıyısından çekip aldı

Hayat kurtaran dokunuş! Falezlere çıkan genci ölümün kıyısından çekip aldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hayat kurtaran dokunuş! Falezlere çıkan genci ölümün kıyısından çekip aldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da 40 metrelik falezlerde intihar girişiminde bulunan bir kadın, olay yerine gelen müzakerecinin tek hamlesiyle kurtarıldı.

Bu sabah saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Parkı içerisinde bir şahsın 40 metrelik falezlerin uç kısmında tehlikeli bir şekilde oturduğunu ve durumunun iyi olmadığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

1 SAATTE İKNA EDEMEDİLER

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve deniz polisi sevk edildi. İsminin Rabia T. olduğu öğrenilen ve olay yerine ilk gelen itfaiye ekibinde bulunan bayan bir itfaiye memuru tarafından ikna edilmeye çalışılan şahıs, tüm çabalara rağmen tehlikeli noktadan uzaklaşmadı.

Hayat kurtaran dokunuş! Falezlere çıkan genci ölümün kıyısından çekip aldı - 1. Resim

TEK HAREKETLE GÜVENLİ BÖLGEYE ALINDI

İtfaiye ve polis ekiplerinin uzun süren çabalarına rağmen ikna edilemeyen Rabia T. için ekipler olay yerine müzakereci polis istedi. Bu esnada Rabia T.'nin, falezlerin uç kısmında ayağa kalkarak yürümeye başladığı ve zaman zaman da kendisini boşluğa doğru eğildiği görüldü. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı müzakereci polis memuru, Rabia T. ile görüştüğü sırada arkasından yaklaşıp bir anlık boşluğundan yararlanarak bulunduğu yerden çekerek güvenli bölgeye aldı.

Hayat kurtaran dokunuş! Falezlere çıkan genci ölümün kıyısından çekip aldı - 2. Resim

Tehlikeli noktadan uzaklaştırılmaya çalışılan Rabia T. kendisine eşlik eden polis memurlarına, "Bırakın beni yanlış yapıyorsunuz. Beni zorla götüremezsiniz. Bunu siz de biliyorsunuz" diye tepki gösterdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sadakataşı 30 ülkede kurban faaliyeti gerçekleştirecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'a terör soruşturması - GündemDEM Partili belediye başkanına terör soruşturmasıFeci kazada can vermişti! 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı - GündemKahreden detay ortaya çıktıSokak kedilerini çantasına koyup katletmişti! 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı - GündemO cani hakkında karar verildi!2 suç örgütüne operasyon! Ünlü gece kulübüne baskın: Suç işleme yöntemleri deşifre oldu, aralarında polisler de var - GündemSuç işleme yöntemleri deşifre olduSinan Ateş'in yazışmaları ortaya çıktı! "Beni öldürmeye karar vermişler" - GündemSinan Ateş'in yazışmaları ortaya çıktı!Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen'e 6 yıl hapisle tahliye - GündemFetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen'e tahliye
Sonraki Haber Yükleniyor...