Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Haydar Aliyev Parkı yıkılacak mı? DMM iddiaları yalanladı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Haydar Aliyev Parkı yıkılacak mı? DMM iddiaları yalanladı
Başlık ResmiHaydar Aliyev Parkı yıkılacak mı? DMM iddiaları yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda bulunan büstün kaldırılarak alanın yıkılacağı ve yerine kültür merkezi yapılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, belediyenin böyle bir çalışmasının veya projesinin bulunmadığı vurgulandı.

Kaydet
|
Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bazı sosyal medya hesaplarında, Haydar Aliyev Parkı'nda bulunan büstün kaldırılacağı ve parkın yıkılarak yerine kültür merkezi inşa edileceği öne sürüldü.

ÖNERİLEN HABERLER
DMM
GÜNDEM

DMM'den Türkiye'nin orman varlığına ilişkin iddialara yalanlama! 23,4 milyon hektara ulaştı

"BÖYLE BİR PROJE GÜNDEMDE YOK"

İddialara cevap veren DMM, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Açıklamada, Şişli Belediyesinin Haydar Aliyev Parkı'na ilişkin yürüttüğü herhangi bir çalışmanın bulunmadığı, kültür merkezi yapılmasına yönelik bir projenin de belediyenin gündeminde yer almadığı belirtildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"İki dost ve kardeş ülke ilişkilerini hedef alarak; kamuoyunu yanıltmaya yönelik ortaya atılan provokasyon ve dezenformasyon içeren iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Haydar Aliyev Parkı yıkılacak mı? DMM iddiaları yalanladı
Başlık ResmiHaydar Aliyev Parkı yıkılacak mı? DMM iddiaları yalanladı
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.