Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda bulunan büstün kaldırılarak alanın yıkılacağı ve yerine kültür merkezi yapılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, belediyenin böyle bir çalışmasının veya projesinin bulunmadığı vurgulandı.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bazı sosyal medya hesaplarında, Haydar Aliyev Parkı'nda bulunan büstün kaldırılacağı ve parkın yıkılarak yerine kültür merkezi inşa edileceği öne sürüldü.

"BÖYLE BİR PROJE GÜNDEMDE YOK"

İddialara cevap veren DMM, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Açıklamada, Şişli Belediyesinin Haydar Aliyev Parkı'na ilişkin yürüttüğü herhangi bir çalışmanın bulunmadığı, kültür merkezi yapılmasına yönelik bir projenin de belediyenin gündeminde yer almadığı belirtildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"İki dost ve kardeş ülke ilişkilerini hedef alarak; kamuoyunu yanıltmaya yönelik ortaya atılan provokasyon ve dezenformasyon içeren iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Haydar Aliyev Parkı yıkılacak mı? DMM iddiaları yalanladı

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