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Hayvan aktivistleri Kral Charles'ın ilk resmi portresine saldırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Londra'da hayvan hakları aktivistleri, İngiltere Kralı III. Charles'ın Philip Mould Galerisi'nde sergilenen ilk resmi portresine saldırdı.

İngiltere'de “Animal Rising” adlı hayvan hakları örgütü aktivistleri, başkent Londra'daki Philip Mould Galerisi'nde bulunan Kralı III. Charles'ın ilk resmi portresini hedef aldı.

Aktivistler, "Wallace ve Gromit" çizgi filminin ana karakterlerinden Wallece'ın yüzünün bulunduğu etiketi Kral Charles'ın yüzüne, tabloya da “Gromit, Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA) çiftliklerinde hayvanlara yapılan zulme bak" yazılı konuşma balonu yapıştırdı. Aktivistler, RSPCA çiftliklerinde bulunan hayvanlara yapılan zulme dikkati çekmek istediklerini ifade etti.

Hayvan aktivistleri Kral Charles'ın ilk resmi portresine saldırdı - 1. Resim

Metropolitan Polis Teşkilatı sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından galeriye geldi. Polis, önünde cam bulunan tabloda herhangi bir hasar olmadığını belirtti.

Hayvan aktivistleri Kral Charles'ın ilk resmi portresine saldırdı - 2. Resim

Sanatçı Jonathan Yeo'nun imzasını taşıyan sanat eseri, Kral Charles'ın taç giydikten sonra gösterilen ilk resmi portresi olarak biliniyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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