Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Hayvan sevgisi adında büyük vurgun! Silivri'deki dernekten 30 milyon TL'lik bağış buhar olmuş

Hayvan sevgisi adında büyük vurgun! Silivri'deki dernekten 30 milyon TL'lik bağış buhar olmuş

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hayvan sevgisi adında büyük vurgun! Silivri&#039;deki dernekten 30 milyon TL&#039;lik bağış buhar olmuş

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Silivri'de bulunan hayvan barınağının vurgunu akıllara durgunluk verdi. MASAK, ‘Silivri Canları 2. Hayat Melekleri' derneğinin raporunu açıkladı. Rapora göre, bağış adı altında toplanan 30 milyon TL, dernek yöneticilerinin hesabına geçtiği belirtildi. Paraların bir kısmı da kozmetik firması üzerinden aklandığı ifade edildi.

Silivri'de hayvan barınağı sorumlusu ve ‘Silivri Canları 2. Hayat Melekleri' adlı derneğin MASAK raporu ortaya çıktı.

Rapor'da derneğin hesaplarına 2021-2024 yılları arasında 37 Milyon 323 Milyon 777 Bin 21 TL tutarında para girişinin olduğu belirlendi. Bu paranın 30 Milyon TL'sinin bağış niteliğindeki para girişlerinden kaynaklandığı ve Dernek Başkanı ve Dernek Yöneticisi bulunan şahısların şahsi hesabına geçirildiği yer aldı. Paranın bir kısmının da kozmetik firması üzerinden aklamaya çalıştırdıkları ifade edildi.

İstanbul'un Silivri İlçesinde bir kişi Emniyete "Silivri Canları 2. Hayat Melekleri" adlı derneğin yöneticisi M.Y.'nin hayvanların tedavisi ve bakımı için kendisiyle anlaştığını, bu işlemler karşılığındaki ücretlerin dışında hesabına, M.Y. yönetimindeki dernek ve farklı kişilerden yüklü miktarda para gönderdiğini ifade ederek ihbar bulunmuştu. Ayrıca, Dernek yöneticisi M.Y.'nin, bu paraların veterinerlik hizmeti dışında kalan kısmını nakit olarak talep ettiğini, ayrıca kendisinden aktarılan paralar karşılığında fazlaca fatura kesmesini istediğini iddia ederek ihbarda bulunmuştu.

Hayvan sevgisi adında büyük vurgun! 30 milyon TL'lik bağış buhar olmuş - 1. Resim

1 Ağustos tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda dernek yöneticisi M.Y. ile dernek görevlisi A.M.H. gözaltına alınmıştı. Dernek binasında yapılan aramada herhangi bir kaydı bulunmayan 230 bin liraya el konuldu. M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, dernek görevlisi A.M.H., adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hayvan sevgisi adında büyük vurgun! 30 milyon TL'lik bağış buhar olmuş - 2. Resim

MASAK RAPORU ORTAYA ÇIKTI

MASAK raporunda İstanbul'un Silivri ilçesinde Sokak Hayvanları Barınma ve Beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2018 yılında bir dernek kurulduğu, derneğin 2021 ve 2024 tarihleri arasında bağış adı altında yardım toplamaya başladıkları, ve derneğin hesaplarına 2021-2024 yılları arasında 37 Milyon 323 Milyon 777 Bin 21 TL tutarında para girişinin olduğu belirlendi. Bu paranın 30 Milyon TL'sinin bağış niteliğindeki para girişlerinden kaynaklandığı, bu paraların yaklaşık 3 bin işlem ile Dernek Başkanı ve Dernek Yöneticisi/Üyesi pozisyonunda bulunan şahısların şahsi hesabına geçirildiği yer aldı. Ayrıca bahse konu bağış paralarının bir kısmının İstanbul'da bulunan kozmetik malzeme hizmeti veren bir firmaya üzerinden harcama, fatura gibi açıklamalarla gönderilerek aklanmaya çalışıldığı tespit edildiği ifade edildi.

Derneğe gelen bağış paralarını şahsi hesabına geçirdiği tespit edilen ve bahse konu kozmetik firması sahibi, toplam (5) şüpheli şahsa yönelik ilimiz merkezli gerçekleştirilen 28.08.2024 tarihli eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli şahısta yakalanarak gözaltına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Vatandaşlar ihbar etti, denizde korkunç manzarayla karşılaştılarAvrupa Ligi'nde rövanş zamanı! Turu geçecek takımlar belli olacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
SOLOTÜRK İstanbul semalarında gövde gösterisi yaptı - GündemSOLOTÜRK İstanbul semalarında! Beğeni toplayan görüntülerİzmir Körfezi'nde kirlilik had safhada: En çok dip balıklarını öldürüyor - Gündemİzmir Körfezi'nde kirlilik had safhada: En çok dip balıklarını öldürüyorNarin Güran'la ilgili çok önemli açıklama! Diyarbakır Jandarması: Elimizde önemli deliller var - Gündem"Elimizde önemli deliller var"Vatandaşlar ihbar etti, denizde korkunç manzarayla karşılaştılar - GündemVatandaşlar ihbar etti, denizde korkunç manzarayla karşılaştılarLeyleklerin göç yolculuğunda Konya molası! Harekete geçen sürünün görüntüleri hayran bıraktı - GündemGöç molası görenleri hayran bıraktıMİT Süleymaniye'de PKK'nın sözde sorumlularından Gülistan Tekik'i etkisiz hale getirdi - GündemMİT, Süleymaniye'de ava çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...