Hedef 30 bin Türk'ü katletmek! Soykırım planı devrede, PKK'yı maşa olarak kullanacaklar

İran’ı vuran İsrail’in amacının bu ülkede uzun soluklu iç savaş çıkararak PKK-PEJAK merkezli bir terör koridoru kurmak ve Türkleri hedef alan soykırım yapmak olduğu belirtildi. Bunun için terör ittifakının, Güney Azerbaycan’a saldırı maksatlı katliam mangaları kurduğu kaydedildi.

YILMAZ BİLGEN - Gazze’de binlerce sivili katleden, Lübnan ve Suriye’nin ardından İran’a saldıran İsrail’in kirli planı ortaya çıktı. Gazetemize konuşan İranlı eski istihbarat yöneticilerinden Ali Rezayi, siyonist rejimin, İran’da asıl hedefinin ülkenin nükleer kabiliyetini yok etmek değil, uzun soluklu bir iç savaş çıkarıp PKK-PEJAK merkezli bir terör koridoru kurmak ve Türkleri hedef alan soykırım yapmak olduğunu söyledi. Bunun için KOMELE, KDP-İ ve PEJAK’ın Güney Azerbaycan’a saldırı amaçlı katliam mangaları kurduğu bilgisini veren Rezayi, şunları kaydetti:

PKK uzantılı terör grupları İsrail’le koordinasyon hâlindeler. Bunlar 25-30 yıldır savaşa hazırlık yapan yapılar. Şu an oluşan ortamı da fırsat olarak görüyorlar. Bazı bölgelerde yerleşim birimlerine inen silahlı teröristler, asayişin kendilerinde olduğunu ilan ettiler bile. Bir tür Suriye’deki SDG misyonu İran’da da bu örgütlere verildi. Bunların tek motivasyonu mevcut İran Kürdistanı haritasına Güney Azerbaycan ve Batı Azerbaycan’ı da katmak. İsrail’in iç savaş konsepti Kürt-Türk kapışması üzerine kurulu. Mevcut gidişat dâhilinde ve savaşa hazırlıklı olma, silah, cephane tablosu açısından Kürtlerin muhtemel saldırısı ilk aşamada en az 20-30 bin Türk’ün katledilmesi demektir. Tedbir alınmazsa bu sayı korkunç boyutlara ulaşır.

KİRLİ İTTİFAKLAR KURULDU

Ali Rezayi, İran rejiminin çok ciddi bir beka sorunu yaşadığını ve muhtemel bir Kürt-Türk çatışmasını bu zor durumda kısmi de olsa nefes alma aracı olarak kullanmak istediğini vurguladı, arka planda yapılan hesapları ve kurulan ittifakları şöyle özetledi: PKK güdümündeki terör örgütleri net bir biçimde İsrail’e sizin kara gücünüz olmaya hazırız teminatı verdi. Hatta istihbarat raporlarına göre İran’da istenilen sonuç alınırsa bu iş birliği başka ülkelere de taşınacak. İsrail kesin bir biçimde başka ülkeleri de kapsayan savaş stratejisini adım adım uyguluyor. Terör grupları Türkiye ve Azerbaycan sınırlarına yerleştirerek Türklerin birleşme ihtimalini yok etme planı yanında İslam dünyasını da daha fazla karmaşa ve kaosa sürüklemek temel hedef. PKK ve paralel yapılarla bu konuda kesin bir mutabakat sağlandı. PKK-PEJAK’ın Türklere saldırması konusunda İran derin devleti de örgüte el altından destek veriyor. Bir sonraki aşamada ateşi Türkiye’ye taşıyacaklar.

DÖNÜŞÜ OLMAYAN YOL

Güney Azerbaycan Millî Uyanış Hareketi Başkanı Mahmut Çehregani ise İran 13 Haziran’da yeni ve dönüşü olmayan bir yola girdiğini belirterek şunları söyledi: PKK ve bileşenleri, işgal-katliam komiteleri kurdular. PEJAK, KOMELE ve KDP-İ yöneticileri İsrail’le koordinasyon hâlindeler. İsrail Genelkurmayına 150 bin kişilik kara gücü sözü verdiler. Büyük çapta Türk katliamlarına girişecekler. Tebriz, Maku, Hoy, Urumiye, Senendiz, Salmas, Erdebil, Zencan olmak üzere tüm şehir, kasaba ve köylerin ayrıntılı haritalarını çıkarıp işgal-katliam planları hazırladılar. Resmen soykırıma hazırlanıyorlar. Gazze vahşetini Güney Azerbaycan’da yineleyecekler. Özel hedef Tebriz. Allah korusun geç kalınması hâlinde korkunç manzaralarla karşılaşırız. PKK-PEJAK’ın hedefi 400 bin kilometrekarelik Türk yurdunu işgal edip Kürdistan toprağı yapmak.

Bu arada Ankara, gelişmeler üzerine geliştirilen savunma doktrini dahilinde sınırın Türkiye ve Irak tarafına dönük tahkimat başlattığı belirtildi.