Her iki araçtan bir lüks! 45 bin nüfuslu ilçe 200 binlere dayandı: Sadece 1 ay sürecek

Afyonkarahisar’ın 45 bin nüfuslu Emirdağ ilçesi, gurbetçi akınına uğradı. Nüfusu bugünlerde 200 binlere ulaşan ilçede lüks araçlar dikkatlerden kaçmadı.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi doldu taştı. Yaklaşık 45 bin olan nüfus, yaz tatilinde gurbetçilerin memleketlerine gelmesiyle yaklaşık 200 binlere ulaşıyor.

Emirdağ’da yaz tatili ile birlikte nüfus yoğunluğu da arttı. Gurbetçilerin gelişi ile birlikte yaşanan nüfus artışıyla ilçenin yaz döneminde nüfusu 200 binlere yaklaştı.

İKİ ARAÇTAN BİRİ LÜKS

İlçede neredeyse her iki araçtan birisinin yabancı ve lüks araç olması dikkatlerden kaçmazken, bu duruma en çok sevinenler ise esnaf oldu. Ağırlıklı olarak Belçika ve Fransa’dan gelen gurbetçilerin yaklaşık 1 ay memleketlerinde kaldıkları öğrenildi.

Esnaf, yaz tatilinde gurbetçilerin Emirdağ’a gelmeleri ile işlerinin yoğun bir şekilde arttığını ifade ettiler.

İlçe esnaflarından Fahrettin Benli ve Onur Kaya, işlerin yoğunlaştığını kaydederek, gurbetçilere ilçe ve kente sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ettiler.