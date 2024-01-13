Her taşın altından İsrail çıkıyor! MİT'in çökerttiği DEAŞ hücresindeki paralar dikkat çekti

13 Ocak 2024 14:18 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 15:10

Milli İstihabarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla İstanbul merkezli 9 ilde 29 Aralık 2023'te düzenlenen operasyonda, sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 3'ü terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu 32 şüpheli yakalanmıştı. Operasyonun yankıları devam ederken örgütün Türkiye yapılanmasında yer alan ve hücrenin en kilit halkasını oluşturan “Ebu Leys” kod adlı Muhammad Hilaf İbrahim İbrahim'in üzerinden üzerine not yazılmış İsrail parası çıktı.

Güvenlik ve istihbarat birimlerinden elde edilen bilgilere göre, s öz konusu hücre sorumlusundan ele geçen deliller arasında, İsrail parası olan 50 yeni şekel çıktı.

Bir yüzünde İngilizce kaleme alınmış “Muhammad’e İsrail’den hatıra” anlamına gelen “Souvenir for Muhammad from Israel” yazılı not, diğer yüzünde imza içeren paranın hücre üyesine nasıl verildiği ise bilinmiyor.

25 ÜYESİ TUTUKLANDI

Söz konusu 3 terörist ve onlarla bağlantılı oldukları belirlenen 29 şüpheli, MİT'in Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışmalarıyla İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun’da eş zamanlı düzenlenen yakalanmıştı. Örgüte ait çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyonun sonunda MİT ve emniyet güçlerince çapraz sorguya alınan 32 kişilik hücrenin 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Mahkeme tarafından 1 şüpheli için konutu terk etmeme şeklinde olmak üzere toplam 5 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 2 şüpheli ise sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere sevk edilmişti.

MİT, MOSSAD'A ÇALIŞAN AĞI DA ÇÖKERTMİŞTİ

Milli İstihbarat Teşkilatı, rakip ve hasım devletler ile devlet-dışı aktörleri hedef alan Mossad’ın Türkiye’deki örtülü operasyonlarını deşifre etmiş, gölge savaşlarında İsrail menşeli casusluk faaliyetlerini hedef alan son büyük operasyonda, Filistinli ve İsrailli muhalif aktivistler ile ideolojik motivasyonu Hamas karşıtı gruplar hakkında İsrail dış istihbarat servisi için bilgi ve belge toplayan 34 ajanı yakalamıştı. Sırları açığa çıkaran operasyondaki casusluk şebekesinin Ortadoğu kökenli üyelerinin çoğu tutuklanmıştı. Mossad, örtülü faaliyetlerde ekseriyetle kendi ajanlarını ve saha operatiflerini kullanmak yerine o ülkenin yerli unsurlarından ya da hedef ülkede ‘sığınmacı’ adı altında yaşayan yabancı ülke uyruklularından istifade ediyordu. Türkiye’de MİT’e karşı etkisini tamamen kaybeden Mossad, kurum bünyesindeki örtülü operasyon biriminde çalışan operatif direktörleri ile saha ajanlarının operasyon icrasını genellikle hedef ülkedeki devşirme casus ağına devrediyor.