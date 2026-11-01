Sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren yeni dönem başladı. Ancak dolandırıcılar, "Hesabınız kapatılacak" mesajlarıyla vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor. Peki, e-Devlet üzerinden yaş doğrulama nasıl yapılacak, kimleri kapsayacak ve son tarih ne zaman? İşte kullanıcıların dikkat etmesi gereken kritik detaylar...

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Sosyal medya platformlarında yaş doğrulama düzenlemesi bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni uygulamayla birlikte kullanıcıların yaş şartını karşılayıp karşılamadıkları e-Devlet üzerinden doğrulanacak. Ancak düzenlemeyi fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcıların, "Hesabınız kapatılacak" ve "Yaş doğrulamasını hemen yapmalısınız" şeklindeki mesajlarla vatandaşları hedef alabileceği belirtildi.

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Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, yaptığı açıklamada, sosyal medya kullanıcılarını sahte bağlantılara ve kimlik bilgilerini ele geçirmeye yönelik girişimlere karşı uyardı.

Hesabınız kapatılacak diyerek kandırıyorlar! İşte e-Devlet üzerinden yaş doğrulamanın detayları

SOSYAL MEDYADA YAŞ DOĞRULAMA NASIL YAPILACAK?

Kılıç'ın verdiği bilgilere göre yaş doğrulama işlemleri, yalnızca resmî e-Devlet adresi olan "turkiye.gov.tr" üzerinden, "Yaş Doğrulama Belirteci" aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Yeni sistemde sosyal medya platformlarıyla kullanıcıların kimlik bilgileri paylaşılmayacak. Bunun yerine yalnızca kullanıcının belirlenen yaş sınırını karşılayıp karşılamadığı bilgisi ilgili platforma iletilecek.

Kullanıcıların işlem yaparken internet adresini dikkatle kontrol etmeleri ve kendilerine gönderilen şüpheli bağlantılara tıklamamaları gerekiyor.

Hesabınız kapatılacak diyerek kandırıyorlar! İşte e-Devlet üzerinden yaş doğrulamanın detayları

MEVCUT HESAPLAR İÇİN SON TARİH 31 MART 2027

Yeni düzenleme ilk aşamada yeni açılacak sosyal medya hesaplarını kapsayacak. Hâlihazırda sosyal medya hesabı bulunan kullanıcılar için ise geçiş süreci uygulanacak.

Kılıç, mevcut hesaplarda yaş doğrulama işlemlerinin 31 Mart 2027'ye kadar süreceğini belirterek kullanıcıların hesaplarının hemen kapatılacağı yönündeki mesajlara itibar etmemesi gerektiğini söyledi.

Hesabınız kapatılacak diyerek kandırıyorlar! İşte e-Devlet üzerinden yaş doğrulamanın detayları

'HESABINIZ KAPATILACAK' MESAJLARINA DİKKAT!

Dolandırıcıların yeni düzenlemeyi kullanarak vatandaşlar üzerinde baskı oluşturmaya çalışabileceğine dikkat çeken Kılıç, özellikle kısa mesaj, e-posta ve sosyal medya üzerinden gönderilen sahte duyurulara karşı uyardı.

Kötü niyetli kişilerin, "Hesabınız kapatılacak" veya "Yaş doğrulamasını hemen tamamlayın" ifadeleriyle kullanıcıları sahte internet sitelerine yönlendirebileceğini belirten Kılıç, bu tür mesajların dikkate alınmaması gerektiğini vurguladı.

Hesabınız kapatılacak diyerek kandırıyorlar! İşte e-Devlet üzerinden yaş doğrulamanın detayları

ŞİFRE VE KREDİ KARTI BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN

Yaş doğrulama işlemi bahanesiyle kullanıcılardan ücret, kredi kartı bilgileri veya şifre talep edilmesine karşı da uyarıda bulunuldu.

Kılıç, işlem için ödeme isteyen, banka bilgilerini talep eden veya şifre paylaşılmasını isteyen kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Vatandaşların SMS, e-posta ya da sosyal medya mesajlarında yer alan bağlantılar üzerinden işlem yapmak yerine resmî e-Devlet adresini doğrudan ziyaret etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

'Hesabınız kapatılacak' diyerek kandırıyorlar! İşte e-Devlet üzerinden yaş doğrulamanın detayları

DOLANDIRICILIK MESAJI GELİRSE NE YAPILMALI?

Şüpheli bir mesaj veya bağlantıyla karşılaşan kullanıcıların öncelikle gönderilen bağlantıya tıklamaması gerekiyor.

Ergün Kılıç, dolandırıcılık girişimiyle karşılaşan vatandaşların şüpheli mesajları ve gönderici hesapları belgeleyerek ilgili sosyal medya platformlarına ve yetkili kurumlara şikâyette bulunmalarını önerdi.

Dolandırıcılık nedeniyle maddi kayıp yaşanması durumunda ise vakit kaybetmeden bankayla ve emniyet birimleriyle iletişime geçilmesi gerektiğini ifade etti.

'Hesabınız kapatılacak' diyerek kandırıyorlar! İşte e-Devlet üzerinden yaş doğrulamanın detayları

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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