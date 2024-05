Hindistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

Hindistan’da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle son 24 saatte en az 15 kişi hayatını kaybetti. Odisha'da aşırı sıcaklar nedeniyle, 11.00-15.00 saatleri arasında açık hava etkinliklerini yasaklandı.

Hindistan, aşırı sıcaklar ile mücadele ediyor. Başkent Yeni Delhi'nin bir bölümünde termometrelerin 52,9 santigrat dereceyi gösterdiği ve bunun bugüne kadarki en yüksek sıcaklık olduğu kaydedildi.

SICAK NEDENİYLE 15 KİŞİ ÖLDÜ

Meteoroloji biriminden yapılan açıklamada Hindistan’ın merkezinde ve kuzeybatısında sıcaklığın önümüzdeki günlerde düşmesi, sıcaklığın normalden 4,5 C ila 6,4 derece daha yüksek olduğu ülkenin doğusunda ise sıcak hava dalgasının devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Bihar ve Odisha eyaletlerinde en az 15 kişi hayatını kaybetti. Can kaybının 10’unun Odisha’nın Rourke bölgesindeki devlet, 5 can kaybı ise Bihar’ın Aurangabad şehrinde güneş çarpması sonucu meydana geldiği aktarıldı. Bihar sınırındaki Jharkhand eyaletinde 3 kişi hayatını kaybetti.

DÜN DE 7KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yetkililer, dün 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktarırken kesin ölüm nedenlerinin yapılacak otopsi sonucu belli olacağını söyledi. Ölüm nedenlerinin kesinleşmesiyle can kaybının artması bekleniyor.

AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİ YASAKLANDI

Odisha hükümeti aşırı sıcaklar nedeniyle, 11.00-15.00 saatleri arasında açık hava etkinliklerini yasakladı. Sıcaklıkların bugün 43 dereceye ulaşması beklenen Yeni Delhi’de bu hafta sıcaklığa bağlı ilk ölüm kaydedilmişti.