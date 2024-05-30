HÜRJET İzmir'deki EFES-2024 Tatbikatı'nda gövde gösterisi yaptı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Mayıs 2024 15:42 - Güncelleme: 30 Mayıs 2024 15:50 - Güncelleme:

Türk Silahlı Kuvvetleri, Tatbikat, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, İzmir'deki EFES-2024 Tatbikatı'nda Türk Yıldızları ile birlikte uçtu. İzmir semalarında izleyenleri mest eden HÜRJET, adeta gövde gösterisi yaptı.