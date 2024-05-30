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HÜRJET İzmir'deki EFES-2024 Tatbikatı'nda gövde gösterisi yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türk Silahlı Kuvvetleri, Tatbikat, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, İzmir'deki EFES-2024 Tatbikatı'nda Türk Yıldızları ile birlikte uçtu. İzmir semalarında izleyenleri mest eden HÜRJET, adeta gövde gösterisi yaptı.

EFES-2024 Tatbikatı dünya tarafından hayranlıkla izlenirken, Türk Silahlı Kuvvetleri hünerlerini peş peşe sergiledi. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ve Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından olan EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

HÜRJET İzmir'deki EFES-2024 Tatbikatı'nda gövde gösterisi yaptı - 1. Resim

Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde yapılan tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin sona ermesinin ardından mehteran gösterisi sunuldu, askeri bando, konser verdi.

Program kapsamında Türk Yıldızları da özgün akrobasi hareketleriyle gösteri sunarken Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET de gökyüzündeki yerini aldı.

Program, katılımcı ülkelerin bayrağını taşıyan paraşütçülerin atlayışları ve tatbikata katılan unsurların tören geçişi ile tamamlandı.

HÜRJET İzmir'deki EFES-2024 Tatbikatı'nda gövde gösterisi yaptı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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