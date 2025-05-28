İBB soruşturmasında itirafçılar birer birer dökülüyor... "Murat Kapki talimat verdi... "

İBB soruşturmalarında gözaltına alınıp serbest bırakılan Şeyhmus Sarıboğa, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyleyip ifade verdi. Kirli rüşvet ağının öne çıkan isimlerinden olan Murat Kapki'nin çalışanı olduğunu söyleyen Sarıboğa, paraları tahsil edip Kapki'ye teslim ettiğini dedi. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Sarıboğa, Kapki'nin talimatlarını yerine getirdiğini öne sürdü.

İBB'nin dördüncü dalga operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılan Şeyhmus Sarıboğa, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.

"AHMET ÇİÇEK'İN BAHSETTİĞİ ŞEYHMUS BENİM"

Sarıboğa savcılıktaki ifadesinde, emniyette verdiği ifadesine ilişkin bazı konuları düzeltmek istediğini belirterek "Neva Reklamcılık şirketinin sahibi şüpheli Ahmet Çiçek'in ifadesinde geçen Şeyhmus'un ben olmadığımı söylemiş olsam da ilk defa ifade verdiğimden dolayı heyecandan böyle bir ifade vermiş olabilirim. Ahmet Çiçek'in ifadesinde bahsetmiş olduğu Şeyhmus benim" dedi.

MURAT KAPKİ'NİN TALİMATIYLA TAHSİLAT

Yaklaşık 13 yıldır Murat Kapki'nin sahibi olduğu BVA isimli şirkette çalıştığını, resmiyette eşinin burada çalışıyor göründüğünü, kendisinin icra borçları nedeniyle gayriresmi olarak çalışmaya devam ettiğini söyleyen Sarıboğa, şunları anlattı:

"Murat Kapki 2024 yılında beni aslında kendisinin yetkilisi olduğu M. isimli şirkete ortak yaptı. Aynı zamanda R. isimli şirkete de yönetim kurulu üyesi olarak atadı. B. isimli firmada ben reklam, baskı ve montaj işlerini yapmaktayım. Bu şirketi Murat Kapki'den devraldığım için kazandığım paranın bir kısmını kendisine vererek devir parası olan borcumu ödüyorum.

Ahmet Çiçek isimli şahsın ifadesinde de bahsettiği üzere, Murat Kapki'nin talimatıyla bankalara gidip tahsil edilen paraları nakit olarak elden teslim alıp Kapki'ye verdiğim hususu doğrudur. Zaten BVA isimli şirketin çalışanı olduğumdan ve şirketteki görevim 'ofisboy' olduğundan dolayı işim getir götür işleri yapmaktır. Dolayısıyla ifadelerde bahsedildiği gibi Kapki'nin talimatları doğrultusunda bankaya gidip çekilen paraları kendisine teslim ettiğim doğrudur."

"İLKOKUL MEZUNU, NORMAL ÇALIŞANIM"

Kendisine bankalarda teslim edilen paraların naylon faturayla nakde çevrilen paralar olup olmadığını bilmediğini savunan Sarıboğa, "Sadece bana verilen talimatları yerine getiriyorum. İlkokul mezunuyum, ortağı olduğum M. şirketinin ihalelere yan teklif verildiği dönemde ortağı değildim. Ortağı olduğum dönemde de şirket pasif durumdaydı. Özetlemek gerekirse ben Murat Kapki'nin BVA isimli şirketinde normal çalışanım. Bu suretle atılı suçlamaların hiçbir yerinde rol almadım." şeklinde ifade verdi.

Şüpheli Şeyhmus Sarıboğa, ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Bana sormuş olduğunuz şahıslardan emniyette tespit edemediğim Ahmet Köksal, Hüseyin Köksal, Ahmet Çiçek, Sinan Sepetci, Güngör Gürman isimli şahısları çalışmış olduğum BVA şirketine gelip gittiklerinden dolayı bilirim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Zaten bildiklerimi açık bir şekilde beyan ettim. Her ne kadar üzerime atılı suçlamaları kabul etmesem de ileride üzerime bir suç atfedilme ihtimaline binaen zaten para çekip verdiğimi söyledim. Bu suretle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum."