İBB soruşturmasında yeni dalga! Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyım atandı

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da şüphelileri arasında yer aldığı yolsuzluk soruşturması sürerken, firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketine kayyım atandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Gülibrahimoğlu’nun mal varlığına, kripto varlıklarına ve banka hesaplarına el konulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, mal varlıklarına el konulan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyım atandığı bildirildi.

MAL VARLIĞINA EL KONULMUŞTU

Firari şüpheli Gülibrahimoğlu'nun suçtan elde ettiği geliri, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edilmişti.

Malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına, ve banka hesaplarına el konulmasına karar verilmişti.

Ayrıca, Gülibrahimoğlu hakkında "suç örgütüne üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanuna muhalefet" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

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