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İçinde yok yok! Veresiye yapmak isteyene akılalmaz 13 şart! Kahvehaneye asılan afiş hayrete düşürdü

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İçinde yok yok! Veresiye yapmak isteyene akılalmaz 13 şart! Kahvehaneye asılan afiş hayrete düşürdü
Başlık Resmiİçinde yok yok! Veresiye yapmak isteyene akılalmaz 13 şart! Kahvehaneye asılan afiş hayrete düşürdü

Erzurum’da bir kahvehaneye asılan afişte veresiye yapmak isteyenlerden istenen belgeler hayrete düşürdü. Veresiye yapmak isteyenlerden en az 85 KPSS puanı, en az iki yabancı dil belgesi, imamdan yeterlilik belgesi, sağlık raporu, "E" sınıfı ehliyet dahil 13 şartı yerine getirmesi istendi.

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Ev sahiplerinin, işverenlerin sosyal medyada gündem olan ilanlarına her gün bir yenisi eklenirken, bu kez şaşırtan ilan bir kahvehaneden geldi.

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Terminal Caddesi’nde bulunan bir kahvehanede asılan veresiye afişini görenler tekrar tekrar baktı. Üzerinde yer alan birbirinden ilginç şartlarla kısa sürede dikkat çeken afişte yok yok.

Veresiye alışveriş yapmak isteyenlerden kimlik fotokopisi ve kefil gibi alışılmış belgelerin yanı sıra bu kez istenen belgelerin ise eşi benzeri bulunmuyor.

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EN AZ 85 KPSS PUANI, YABANCI DİL BELGESİ

Kahvehaneye asılan afişte veresiye yapmak isteyenlerden en az 85 KPSS puanı, en az iki yabancı dil belgesi ve en yakın merkez camii imamından yeterlilik belgesi istendi.

İçinde yok yok! Veresiye yapmak isteyene akılalmaz 13 şart! Kahvehaneye asılan afiş hayrete düşürdü
Başlık Resmiİçinde yok yok! Veresiye yapmak isteyene akılalmaz 13 şart! Kahvehaneye asılan afiş hayrete düşürdü

E SINIFI EHLİYET DE İSTEDİ

Afişte ayrıca sigara kullanılmadığını gösteren sağlık raporu, "E" sınıfı ehliyet ve kredi kartı borcu olmadığına dair banka yazısı gibi şartlar da yer aldı.

Kahvehaneye asılan afişte veresiye için istenen 13 şart şöyle sıralandı:

Sıra Noİstenen Belge / ŞartAçıklama / Detay
1Kimlik fotokopisi-
2Memur kefilEn az 3 kişi
3Biyometrik fotoğraf2 adet (Son iki gün içinde çekilmiş)
4Sabıka kaydı-
5FaturaAdına kayıtlı olmalı
6Ehliyet"E" sınıfı
7Maaş Bordrosu-
8Sağlık raporuSigara kullanmadığını gösterir
9Öğrenim belgesiEn az lisans mezunu
10Yabancı dil belgesiEn az iki belge
11Banka yazısıKredi kartı borcu olmadığına dair
12Yeterlilik belgesiEn yakın merkez camii imamından alınmış
13KPSS sınav sonuç belgesiSon sınava ait, en az 85 puan
İçinde yok yok! Veresiye yapmak isteyene akılalmaz 13 şart! Kahvehaneye asılan afiş hayrete düşürdü
Başlık Resmiİçinde yok yok! Veresiye yapmak isteyene akılalmaz 13 şart! Kahvehaneye asılan afiş hayrete düşürdü
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Erzurum
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