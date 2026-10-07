Erzurum’da bir kahvehaneye asılan afişte veresiye yapmak isteyenlerden istenen belgeler hayrete düşürdü. Veresiye yapmak isteyenlerden en az 85 KPSS puanı, en az iki yabancı dil belgesi, imamdan yeterlilik belgesi, sağlık raporu, "E" sınıfı ehliyet dahil 13 şartı yerine getirmesi istendi.

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Ev sahiplerinin, işverenlerin sosyal medyada gündem olan ilanlarına her gün bir yenisi eklenirken, bu kez şaşırtan ilan bir kahvehaneden geldi.

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Terminal Caddesi’nde bulunan bir kahvehanede asılan veresiye afişini görenler tekrar tekrar baktı. Üzerinde yer alan birbirinden ilginç şartlarla kısa sürede dikkat çeken afişte yok yok.

Veresiye alışveriş yapmak isteyenlerden kimlik fotokopisi ve kefil gibi alışılmış belgelerin yanı sıra bu kez istenen belgelerin ise eşi benzeri bulunmuyor.

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EN AZ 85 KPSS PUANI, YABANCI DİL BELGESİ

Kahvehaneye asılan afişte veresiye yapmak isteyenlerden en az 85 KPSS puanı, en az iki yabancı dil belgesi ve en yakın merkez camii imamından yeterlilik belgesi istendi.

İçinde yok yok! Veresiye yapmak isteyene akılalmaz 13 şart! Kahvehaneye asılan afiş hayrete düşürdü

E SINIFI EHLİYET DE İSTEDİ

Afişte ayrıca sigara kullanılmadığını gösteren sağlık raporu, "E" sınıfı ehliyet ve kredi kartı borcu olmadığına dair banka yazısı gibi şartlar da yer aldı.

Kahvehaneye asılan afişte veresiye için istenen 13 şart şöyle sıralandı:

Sıra No İstenen Belge / Şart Açıklama / Detay 1 Kimlik fotokopisi - 2 Memur kefil En az 3 kişi 3 Biyometrik fotoğraf 2 adet (Son iki gün içinde çekilmiş) 4 Sabıka kaydı - 5 Fatura Adına kayıtlı olmalı 6 Ehliyet "E" sınıfı 7 Maaş Bordrosu - 8 Sağlık raporu Sigara kullanmadığını gösterir 9 Öğrenim belgesi En az lisans mezunu 10 Yabancı dil belgesi En az iki belge 11 Banka yazısı Kredi kartı borcu olmadığına dair 12 Yeterlilik belgesi En yakın merkez camii imamından alınmış 13 KPSS sınav sonuç belgesi Son sınava ait, en az 85 puan

İçinde yok yok! Veresiye yapmak isteyene akılalmaz 13 şart! Kahvehaneye asılan afiş hayrete düşürdü

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Erzurum Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIErzurum

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