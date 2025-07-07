İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile mürüvvet genelgesi! Evlenecek çiftlere yardım edilecek

Evliliklerin teşvik edilmesi için İçişleri Bakanlığı, valiliklere yazı gönderdi. Nikâh merasimleri için alınan ücretlerin asgari düzeyde tutulması, maddi sıkıntı yaşayan yeni evlenecek çiftlere yardım edilmesi istendi.

HABER MERKEZİ ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının ‘Aile Yılı’ ilan edilmesi kapsamında İçişleri Bakanlığı, tüm valiliklere ‘Aile Yılı Talimatları’ başlıklı bir yazı gönderdi. Bu kapsamda, aile yapısının güçlendirilmesi ve evliliğin teşvikine yönelik sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerin artırılması; bu alanda kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılması istendi.

Evlenecek çiftlere düğün-nikâh merasimleri için kamuya ait uygun sosyal tesislerin tahsisi konusunda gerekli kolaylığın sağlanmasının yanı sıra, köy ve mahalle meydanlarında yapılacak düğün merasimleri için gerekli izin süreçlerinde kolaylığın gösterilmesi talep edildi. İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda nikâh merasimleri için alınan ücretler de asgari düzeyde tutulacak. Nikâh ücretleri, nikâhın yerine ve zamanına göre ilden ile, ilçeden ilçeye değişiklik gösteriyor. Rakamlar 800 liradan 10 bin liraya kadar çıkıyor.

Evlilikte maddi zorluk yaşayanlar ile yeni evlenecek çiftlere başta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları olmak üzere ilgili kurumlar aracılığıyla mevcut yardım mekanizmaları daha etkin hâle getirilecek.

BAŞLIK PARASI UYARISI

Evlilik çağındaki vatandaşları maddi açıdan zorlayan (başlık parası, süt parası gibi) ve evlilik birlikteliğinin sürdürülebilirliğini olumsuz etkileyen (yöresel uygulamalar gibi) geleneksel örf ve âdetlerin azaltılmasına yönelik olarak, toplumsal farkındalık ve bilinç düzeyini artırmaya ilişkin bilgilendirme çalışmaları yürütülecek.

Düğünlerin yoğun olarak yapıldığı dönemlerde, düğün hazırlıkları amacıyla alınan mal ve hizmetlerde fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesine yönelik denetimler artırılacak.

Doğum sonrasında annelere ve ailelere yönelik nakdî ve ayni destekler artırılacak, çocuk bakımı, gelişimi ve aile bütünlüğünün korunmasına yönelik projeler teşvik edilecek. Hamile kadınlara, kamu hizmeti sunumunda öncelik ve kolaylık sağlayan pozitif ayrımcılık ilkeleri hayata geçirilecek.