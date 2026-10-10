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İETT otobüsü Sultangazi'de duvara çarptı! 4 yolcu yaralandı

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İETT otobüsü Sultangazi'de duvara çarptı! 4 yolcu yaralandı
Başlık ResmiİETT otobüsü Sultangazi'de duvara çarptı! 4 yolcu yaralandı

İstanbul Sultangazi Habipler Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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Sultangazi'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün istinat duvarına ve kaldırıma çarpması sonucu 4 yolcu yaralandı.

Selçuklu Bulvarı'nda Cebeci yönüne ilerleyen İETT otobüsünün şoförü bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybetti.

KONTROLÜ KAYBETTİ, DUVARA ÇARPTI

Kontrolden çıkan otobüs bulvardaki virajda istinat duvarına çarptı. Ardından kaldırıma çarpan otobüs yaklaşık 100 metre ileride durabildi.

Kazada otobüsteki 4 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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