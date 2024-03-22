İETT otobüsünde dehşete düşüren kavga! Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Beylikdüzü'nde bir İETT otobüsünde 2 yolcu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsünde 2 yolcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
YUMRUK YUMRUĞA BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Çıkan tartışma büyürken taraflar yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Tarafları diğer yolcular ayırmaya çalışırken bir kadın yolcu yaşananlara tepki gösterdi.
O anlar otobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı