Ankara’da düzenlenen ‘Beauty Of Turkey 2024’ ödül töreninde İhlas Haber Ajansı’na (İHA) ‘Yılın En İyi Haber Ajansı’ ödülü verildi.

Ankara’da bir otelde düzenlenen ‘Beauty Of Turkey 2024’ yarışmasında ödül töreni de düzenlendi. Törene çok sayıda iş adamı, sanatçı ve basın mensupları katıldı.

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Programda İhlas Haber Ajansı’na ‘Yılın En İyi Haber Ajansı’ ödülü verildi. İhlas Haber Ajansı’nı temsilen ödülü İHA Muhabiri Burak Can Ekizoğlu aldı.