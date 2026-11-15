Sivas’ta Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki ulaşım süresini 45 dakikadan 20 dakikaya düşürecek Geminbeli Tüneli'nde sona doğru gelindi. TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "İlk kar düşmeden 1. tüpü açacağız. 15-20 gün içerisinde müjdeli haberi bizlere ulaştırırlar" dedi.

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Birtakım açılışlar için Sivas'a giden TBMM AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, yapımı devam eden Geminbeli Tüneli'nde incelemelerde bulunarak son durum hakkında bilgi verdi.

Sivas'ı Karadeniz'e bağlayan önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan Geminbeli Geçidi'nde inşa edilen tünel projesinde çalışmaların sürdüğünü belirten Güler, açılış tarihi içinde konuştu.

İki ilçe arası mesafe 45 dakikadan 20 dakikaya düşecek: İlk kar düşmeden 1. tüpü açacağız

“350 METRELİK BÖLÜMÜ DOLDURDUK”

Güler, "Geminbeli Tünelinin Suşehri çıkış noktasındayız. Zara giriş noktasındaki çalışmalar devam ediyor. Hem asfalt serimi hem de ara bölmede ikinci tüpün ara bölmesindeki yaklaşık 350 metrelik bölümünü de doldurduk. Zemin iyileştirme çalışması da devam ediyor. Birkaç hafta içerisinde bu zemin iyileştirmesi ve dolgu ile asfalt serimi ile tamamlanacak.

İki ilçe arası mesafe 45 dakikadan 20 dakikaya düşecek: İlk kar düşmeden 1. tüpü açacağız

"İLK KAR DÜŞMEDEN AÇACAĞIZ"

Aralık ayının başına kadar aslında kalan inşaat çalışmalarını tamamlayabiliriz. Hava şartları önümüzdeki günlerde olumsuz bir hal alırsa artık mühendislik çalışması açısından da yapabileceğimiz bir şey yok. Bu hava şartları içerisinde bizim imalatları tamamlama şansımız var. İnşallah hava şartları müsaade ederse bu Geminbeli Tünelimizi ilk kar düşmeden en azından 1. tüpte ilk geçişi sağlamış oluruz diye düşünüyorum. Arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar inşallah mutlu haberi bizlere 15-20 gün içerisinde ulaştırırlar.

İki ilçe arası mesafe 45 dakikadan 20 dakikaya düşecek: İlk kar düşmeden 1. tüpü açacağız

MESAFE 20 DAKİKAYA DÜŞECEK

Yapımına 2013 yılında başlanan projede tünel içi kazı, destek ve nihai kaplama çalışmaları tamamlandı. Tünelin hizmete girmesiyle mevcut Geminbeli Geçidi güzergâhının yaklaşık 3 kilometre kısalması, Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki ulaşım süresinin 45 dakikadan 20 dakikaya düşmesi hedefleniyor.

İki ilçe arası mesafe 45 dakikadan 20 dakikaya düşecek: İlk kar düşmeden 1. tüpü açacağız

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Sivas Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSISivas

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