Emekli maaşında 'adil' düzenleme: Bakan Şimşek zam oranı için aralık ayını işaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, aralık ayını işaret ederek emekli maaşlarına yapılacak zam oranına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Emeklilere yönelik bir iyileştirme yapılacağını vurgulayan Bakan Şimşek, "Bu iyileştirmenin nasıl olacağına ilişkin teknik çalışmalar büyük ihtimalle aralık içinde tamamlanacak" şeklinde konuştu. Düzenlemenin bütün emeklileri kapsayacağının altını çizen Bakan Şimşek, "Bütün emeklilere dokunulacak. Bazılarına daha fazla destek sağlanacak. Daha fazla pozitif ayrımcılık yapılacak" ifadelerini kullandı. Şimşek, emekli konusunun en kritik gündem maddelerinden biri olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna dair talimat verdiğini dile getirdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüm emeklileri kapsayacak yeni düzenleme için aralık ayını işaret ederek, adaleti sağlamak için maaş artışının yaş ve prim gün sayısına göre farklılaşacağını, seyyanen zamda dahi bu kriterlerin gözetileceğini söyledi.

Kanal 7'de gündeme ilişkin soruları cevaplayan Bakan Şimşek, bütçeyi ve finansal istikrarı bozmadan emeklilere yönelik bir iyileştirme yapacaklarını belirterek, "Bu iyileştirmenin nasıl olacağına ilişkin teknik çalışmalar büyük ihtimalle aralık içinde tamamlanacak." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

"ERDOĞAN TALİMAT VERDİ"

Emekliler konusunun en kritik gündem maddelerinden biri olduğunu ifade eden Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bu alanda bir mali alan açtıklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

BÜTÇEYİ İŞARET ETTİ

Şimşek, 2027 bütçesi ve sonrasına bakılması gerektiğini dile getirerek, "2027 ve 2028 sonrası bütçelerine baktığımız zaman deprem harcamalarında bir miktar azalma olacak. Orada bir mali alan var. Bu sene eşel mobil uygulaması yaptık. Gelecek sene uygulamayı devam ettirmeyi düşünmüyoruz. Savaşın biteceğini varsayıyoruz. Orada da bir alan var. Kayıt dışılıkla mücadele anlamında da önemli mesafeler katettik. Aslında ortada büyük bir başarı var ve oradan da ufak bir alan var" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN EMEKLİLERE DOKUNULACAK"

Oluşturulan bu üç mali alanın öncelikli olarak emekliler için değerlendirileceğini aktaran Şimşek, "Şimdi bu üç alanı biz öncelikli olarak emeklilerimize, bütçeyi bozmadan yani finansal istikrarı tehlikeye atmadan, ülkemizin kazanımlarını heba etmeden, özellikle emeklilerimize yönelik bir iyileştirme yapacağız." diye konuştu.

Düzenlemenin detaylarına ilişkin daha önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da değerlendirmelerde bulunduğunu hatırlatan Bakan Şimşek, yapılacak çalışmanın kapsayıcı ve adil olacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

YAŞ VE PRİM GÜN SAYISINA VURGU

Ödemelerin yaşa ve ödenen prim gün sayısına göre farklılaştırılacağını aktaran Şimşek, "Çünkü adalet de çok önemli. Yani herkese dokunulacak. Bütün emeklilere dokunulacak. Bazılarına daha fazla destek sağlanacak. Daha fazla pozitif ayrımcılık yapılacak." ifadelerini kullandı.

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