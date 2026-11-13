İl başkanları ve eski vekillerle görüşecek: Özel'den kurultay mesaisi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, hafta sonu yapılacak ilk olağan kurultay öncesi parti yönetimini şekillendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Bugün 81 il başkanıyla görüşecek olan Özel'in, 150 üyeli Parti Meclisi için 40 ismi netleştirmesi, Danışma ve Etik kurullarının kadrolarını belirlemesi bekleniyor. 1202 delegenin katılacağı kurultayda parti yönetiminin blok listeyle seçilmesi planlanıyor.

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, hafta sonunda gerçekleştirilecek, partisinin ilk olağan kurultayı için hazırlıklarını sürdürüyor. Mesaisini Yeni Parti Genel Merkezinde geçiren Özel, bugün 81 il başkanıyla bir araya gelecek. 150 kişiye çıkarılan Parti Meclisi’nin (PM) örgüt grubunda yer alacak 40 ismin bu toplantıda netleşmesi bekleniyor. İl başkanlarıyla yapacağı görüşmenin ardından geçmiş dönem milletvekilleriyle bir araya gelecek olan Özel’in, parti bünyesinde oluşturmayı planladığı Danışma Kurulu için bu isimler arasından seçim yapacağı ifade ediliyor.

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Öte yandan, Etik Kurulu oluşturmayı planlayan Özel, kurul için 10 isim belirleyecek. Bu isimler arasından beşi üyelerin oylarıyla kurula seçilecek. Özel’in, CHP döneminde genel merkeze paralel olarak faaliyet gösteren Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinde (CAO) görev alan bazı isimlere de yeni PM’de yer vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

Yeni Parti’nin ilk olağan kurultayı, 1202 delegenin katılımıyla gerçekleştirilecek. Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinin blok liste yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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