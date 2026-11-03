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İlana 111 liraya koyup 6 bin lira istemişti: Fırsatçı satıcıya milyonluk ceza

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İlana 111 liraya koyup 6 bin lira istemişti: Fırsatçı satıcıya milyonluk ceza
Başlık Resmiİlana 111 liraya koyup 6 bin lira istemişti: Fırsatçı satıcıya milyonluk ceza "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden otomobil yedek parçası satışı yapan bir işletmenin ilan fiyatıyla tüketiciden talep ettiği tutar arasında büyük farkı tespit etti. İlanda 111 TL olarak gösterilen ürün için alıcılardan 6 bin TL istendiği belirlendi. Bakanlık, yanıltıcı reklam nedeniyle satıcıya 1 milyon 83 bin 706 TL ceza verdi.

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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, bir internet satış platformunda yayımlanan otomobil yedek parçası ilanlarını incelemeye aldı. İncelemede, ürünlerin 111 TL fiyatla listelendiği ancak satın almak isteyen tüketicilerden aynı ürün için farklı tarihlerde 5 bin TL ve 6 bin TL talep edildiği ortaya çıktı.

Reklam verenin, Ticaret Bakanlığı tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri sunmaması üzerine idari süreç başlatıldı.

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MİLYONLUK CEZA YAZILDI

Reklam Kurulu, tüketiciyi yanıltıcı ve aldatıcı nitelikteki ilanlar nedeniyle işletmeye 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verdi.

İlana 111 liraya koyup 6 bin lira istemişti: Fırsatçı satıcıya milyonluk ceza
Başlık Resmiİlana 111 liraya koyup 6 bin lira istemişti: Fırsatçı satıcıya milyonluk ceza

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internet üzerinden yayımlanan otomobil yedek parçası ilanlarında tüketiciyi yanıltan fiyat uygulamasını tespit etti. Yapılan incelemede, bir internet satış platformunda otomobil yedek parçalarının 111 TL fiyatla ilana konulduğu, ancak satın almak isteyen tüketicilerden aynı ürün için farklı tarihlerde 5 bin lira ve 6 bin lira talep edildiği belirlendi.

İlana 111 liraya koyup 6 bin lira istemişti: Fırsatçı satıcıya milyonluk ceza
Başlık Resmiİlana 111 liraya koyup 6 bin lira istemişti: Fırsatçı satıcıya milyonluk ceza

Reklam verenin, Ticaret Bakanlığımızca talep edilen bilgi ve belgeleri sunmaması üzerine idari süreç uygulandı. Tüketiciyi yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu değerlendirilen reklamlar nedeniyle 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi. Tüketicinin doğru bilgilendirilmesi, şeffaf fiyatlandırma ve dürüst ticaret ilkelerinin korunması için denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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