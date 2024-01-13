İletişim Başkanlığı'ndan 'cesetler torbalarla taşındı' iddiasına yalanlama

13 Ocak 2024 20:26 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 20:27

Bazı sosyal medya hesaplarında son günlerde yapılan paylaşımlar gündem oldu. Video içeren paylaşımlarda, 6 Şubat depreminin ardından Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetlerin torbalarla taşındığı iddia edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu iddiaların doğru olmadığını bildirdi ve bir açıklama yayınladı.

CESET TORBASI DEĞİL KAMP ÇADIRI

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bahse konu videoda görülen tırda iddia edildiği gibi 'ceset torbaları' değil, deprem zamanında sivil toplum kuruluşları ve bağışçılar tarafından gerek yurt içinden gerekse yurt dışından bağış yoluyla deprem bölgesine gönderilen kamp çadırlarının taşındığı belirtildi.

İSKENDERUN'DA DEĞİL SAMANDAĞ'DA ÇEKİLDİ

Söz konusu görüntülerin İskenderun'da değil, Samandağ ilçesinin Atatürk Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda kaydedildiğinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, '6 Şubat depreminin ardından Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler torbalarla taşındı' iddiası doğru değildir. Samandağ'ı da etkileyen depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın naaşları aile ve yakınlarına teslim edilerek defin işlemleri gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.