Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    İletişim Başkanlığı'ndan 'cesetler torbalarla taşındı' iddiasına yalanlama

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Hatay İskenderun'da cesetlerin tır kasasında torbalarla taşındığı iddia edilmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaları yalanladı.

    İletişim Başkanlığı&#039;ndan &#039;cesetler torbalarla taşındı&#039; iddiasına yalanlama
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Bazı sosyal medya hesaplarında son günlerde yapılan paylaşımlar gündem oldu. Video içeren paylaşımlarda, 6 Şubat depreminin ardından Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetlerin torbalarla taşındığı iddia edildi. 

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu iddiaların doğru olmadığını bildirdi ve bir açıklama yayınladı.

    CESET TORBASI DEĞİL KAMP ÇADIRI

    Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bahse konu videoda görülen tırda iddia edildiği gibi 'ceset torbaları' değil, deprem zamanında sivil toplum kuruluşları ve bağışçılar tarafından gerek yurt içinden gerekse yurt dışından bağış yoluyla deprem bölgesine gönderilen kamp çadırlarının taşındığı belirtildi.

    İSKENDERUN'DA DEĞİL SAMANDAĞ'DA ÇEKİLDİ

    Söz konusu görüntülerin İskenderun'da değil, Samandağ ilçesinin Atatürk Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda kaydedildiğinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, '6 Şubat depreminin ardından Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler torbalarla taşındı' iddiası doğru değildir. Samandağ'ı da etkileyen depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın naaşları aile ve yakınlarına teslim edilerek defin işlemleri gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

    İletişim Başkanlığı'ndan 'cesetler torbalarla taşındı' iddiasına yalanlama

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    HatayİskenderunDezenformasyon
    Haberler > Gündem > İletişim Başkanlığı'ndan 'cesetler torbalarla taşındı' iddiasına yalanlama
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Şehit babasından duygulandıran sözler! 'Oğlum dün beni aradı...' - GündemŞehit babasından duygulandıran sözler! 'Oğlum dün beni aradı...'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajıTürkiye kahraman şehitlerini dualarla son yolculuğuna uğurluyor - GündemTürkiye kahraman şehitlerini dualarla son yolculuğuna uğurluyorAli Yerlikaya duyurdu, 6 sosyal medya provokatörü yakalandı - GündemAli Yerlikaya duyurdu, 6 sosyal medya provokatörü yakalandıTorununu otobüste unutan babaanne aracın peşinden koştu - GündemTorununu otobüste unutan babaanne aracın peşinden koştuİstanbul’da polis şüphelendiği aracı durdurdu, içinden cephane çıktı - Gündemİstanbul’da polis şüphelendiği aracı durdurdu, içinden cephane çıktıTürkiye şehitleri için ayakta! Yurdun dört bir yanında PKK terörü lanetlendi - GündemTürkiye şehitleri için ayakta! Yurdun dört bir yanında PKK terörü lanetlendiŞehit Müslüm Özdemir'in çadırda kalan ailesi çok konuşulmuştu, Bakan Özhaseki'den açıklama geldi - GündemŞehit Müslüm Özdemir'in çadırda kalan ailesi çok konuşulmuştu, Bakan Özhaseki'den açıklama geldi81 ildeki tüm camilerde eller şehitler için semaya açılacak - Gündem81 ildeki tüm camilerde eller şehitler için semaya açılacakErdoğan şehit Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle görüştü - GündemErdoğan şehit Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle görüştü
    Sonraki Haber Yükleniyor...