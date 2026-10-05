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Ilgar Dağı beyaza büründü: Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

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Ardahan’ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi, yaklaşık 2 bin 550 metre rakımlı Ilgar Dağı’nı beyaza bürüdü. Görüş mesafesinin düştüğü geçitte sürücüler hızlarını azaltarak ilerlerken, bölgede kış koşulları yeniden kendini gösterdi.

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Ardahan'ın Posof ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi, Ilgar Dağı'nı beyaza bürüdü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber yüksek rakımlı yerlerde kış koşulları tekrar kendini gösterirken, zaman zaman etkisini artıran tipi sürücülere zor anlar yaşattı.

Yaklaşık 2 bin 550 metre rakımlı Ilgar Dağının etekleri, kar yağışının sonrasında beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle Ilgar Dağı Geçidi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları, görüş mesafesinin düşmesine ve ulaşımın güçleşmesine sebep oldu.

Ilgar Dağı beyaza büründü: Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı
Başlık ResmiIlgar Dağı beyaza büründü: Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Bölgede etkisini hissettiren rüzgârla beraber kar yağışının tipiye dönmesi, sürücülerin ilerlemekte zorlanmasına neden oldu. Yol güzergâhında zaman zaman görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler süratlerini azaltarak ilerlemek zorunda kaldı.

Ilgar Dağı, yüksek rakımı ve sert hava koşulları sebebiyle özellikle sonbahar ve kış aylarında sürücüler açısından zorlu geçiş noktalarından birisi olarak öne çıkıyor. Kar yağışı ve buzlanmanın dışında tipi de ulaşım güvenliğini olumsuz etkileyebiliyor.

DOĞU ANADOLU’DA YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Soğuk hava son günlerde Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde etkisini artırdı. 4 Ekim’de Kars’ta kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde kara dönüştü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü kentte, Arpaçay ilçesini çevreleyen dağların zirveleri beyaza büründü. Bölge sakinleri kar yağışıyla birlikte kışın ilk işaretlerinin görüldüğünü belirtti.

Erzurum’da ise 2 Ekim’de Palandöken’in yüksek kesimlerinde kar yağışı ve yoğun sis etkili oldu. Yaklaşık 2 bin 800 metre rakımlı Palandöken Geçidi ile Palandöken-Tekman kara yolunda görüş mesafesi yer yer 8-10 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ardahan, Kars ve Erzurum’daki kar yağışlarıyla birlikte Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı bölgelerinde kış şartları ekim ayının ilk günlerinde kendisini göstermeye başladı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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