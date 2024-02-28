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    İliç'teki maden faciasının boyutunu gösteren kareler! Arama çalışmalarında araç parçalarına ulaşıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İliç&#039;teki maden faciasının boyutunu gösteren kareler! Arama çalışmalarında araç parçalarına ulaşıldı
    Maden, Erzincan, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Erzincan İliç'teki madende meydana gelen toprak kayması sonrası başlatılan arama çalışmalarında araç parçalarına ulaşıldı. Araç parçaları magnez çukurunda bulunduğu için 3 işçinin de bu bölgede olabileceği olasılığı üzerinde duruluyor.

    Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Halk TV'nin aktardığına göre, arama çalışmalarında araç parçalarına ulaşıldı.

    Faciada, araçların sürüklenerek parçalandığı öğrenildi. Uzmanlar, ulaşılan araç parçalarını incelemeye aldı.

    Ortaya çıkan görüntülerde, madendeki araçların son halleri facianın boyutunu gözler önüne serdi.

    3 İŞÇİ MAGNEZ ÇUKURUNDA OLABİLİR

    Öte yandan kayıp 9 işçiden 3'ünün magnez çukurunda olduğu düşünülüyor. 

    Arama çalışmaları, sadece toprak kayması riskinin olmadığı bölgelerde gerçekleştiriliyor. Çalışmalar, yağmur yağdığında durduruluyor.

    Bölgedeki arama çalışmalarındaki güvenlik, yer altında yerleştirilen sismik cihazlarla sağlanıyor.

    VADİDEN AKAN SUYUN YIĞINA KARIŞMAMASI İÇİN TAHLİYE İŞLEMİ

    Öte yandan İliç’te toprak kaymasının gerçekleştiği Sabırlı Deresi’nde bir yandan toprak kaldırma çalışmaları sürerken diğer yandan da vadiden akan suyun yığına karışmaması için tahliye işlemi devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün bölgede yaptığı incelemede "Bugün ekiplerimizle birlikte vadinin içlerine doğru giderek dere yatağını yakından inceledik. Suyun akışını kontrol ettik, olası ilave tedbirleri değerlendirdik" demişti.

    BAKAN TUNÇ'UN SON AÇIKLAMASI

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise son yaptığı açıklamada, adli soruşturmaların derhal başlatıldığını bildirmişti.

    İliç'teki olaya ilişkin soruşturma kapsamında ilk etapta 8 kişinin gözaltına alındığını, 6 kişinin tutuklandığını anımsatan Tunç, adli soruşturmanın önemli olduğunu, ancak önceliklerinin arama-kurtarma çalışmaları olduğunu anlatmıştı.

    Yılmaz Tunç, "Yargımıza güveneceğiz. En detaylı bir şekilde bu kazanın neden kaynaklandığını ve buna neden olan sebeplerde kimlerin sorumlu olduğunu elbette ki bağımsız ve tarafsız yargımız ortaya çıkaracak. Kim sorumluysa bu kazadan, yargı önünde elbette ki hesabını verecektir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

    Elazığ'daki göçük nedeniyle başlatılan soruşturmanın da sürdüğünü bildiren Tunç, İliç'teki maden kazasına ilişkin TBMM'de de komisyon kurulduğunu, Meclis'in de bu konuyu araştıracağını anımsatmıştı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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