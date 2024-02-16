İliç'teki maden faciasında 6 kişiye tutuklama talebi

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ortaya çıkan ön bilirkişi raporunda ise firma tali kusurlu olarak gösterildi.

Erzincan İliç ilçesindeki heyelanda kaybolan 9 kayıp işçiyi arama çalışmaları hem karadan hem havadan dördüncü gününde de kesintisiz devam ediyor.

40 futbol sahası büyüklüğündeki alandaki çalışmalara 796 araç, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron, 1 georadar, 5 yer altı radarı destek veriyor.

6 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Toprak kaymasına ilişkin adli ve idari soruşturma sürüyor. 4 müfettiş ve 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği olayla ilgili gözaltına alınan biri Kanada uyruklu 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ÖN BİLİRKİŞİ RAPORU ÇIKTI

Öte yandan faciaya ilişkin ön bilirkişi raporu da çıktı. Raporda, işveren ve vardiya mühendisi tali kusurlu; operasyon direktörü vekili, proses oksit müdürü, oksit operasyon başmühendisi ve mühendisi ile borulama süpervizörü ise asli kusurlu gösterildi.