Kayıp işçilerin konumları tespit edilmişti: AFAD bölgedeki son durumu aktardı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden faciasında göçük altında kalan 9 işçi için arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. AFAD yaptığı son açıklamada çalışmaların 24 saat aralıksız sürdüğünü kaydedip "Çalışmalarda, 2 bin 722 personel, 796 araç, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron, georadar, 5 yer altı radarı görev yapıyor." ifadelerini kullandı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 13 Şubat'ta meydana gelen heyelan sonrası 9 işçi kayboldu. Olay sonrası başlatılan soruşturmada aralarında Kanadalı bir yetkilinin de olduğu 8 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Kayıp 9 kişinin yer tespiti yapılırken arama çalışmalarına ilişkin bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bugün bir netice alacağımızı umuyoruz" dedi.

ÇALIŞMALAR 24 SAAT DEVAM EDİYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, göçük altında kalan vatandaşların yer tespiti çalışmalarının, profesyonel ekipler tarafından georadar ve yer altı radarları ile karadan, dronlarla da havadan sürdürüldüğü ifade edildi.

Ekiplerin tam donanımlı cihazlarla arama yaptıkları alanların sektörlenerek hassas bir çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "Bölgede 24 saat aralıksız yürütülen çalışmalarda, 2 bin 722 personel, 796 araç, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron, georadar, 5 yer altı radarı görev yapıyor." denildi.