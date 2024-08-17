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İlk cuma namazını TBMM'de kıldı! Dünyaca ünlü sporcu ABD'li Jeff Monson kimdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünyaca ünlü ABD'li sporcu Jeff Monson, Müslüman olduktan sonra ilk cuma namazını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bulunan camide kıldı. Monson, Filistin'e yönelik İsrail saldırıları karşısında Filistinlilerin duruşundan etkilenerek İslam dinini seçti. Dünyaca ünlü sporcu ABD'li Jeff Monson kimdir? İşte detaylar...

Jeff Monson, TBMM TV’ye yaptığı açıklamada, Türkiye’de ilk cuma namazını kılmanın kendisi için manevi bir deneyim olduğunu vurguladı. Monson, "Bu anı uzun zamandır dört gözle bekliyordum. Kendimi Allah’a daha yakın hissetmek benim için en önemli şeydi. Kardeşlerimle birlikte dua etmek de büyük bir mutluluk verdi" ifadelerini kullandı.

ilk cuma namazını TBMM'de kıldı! Dünyaca ünlü sporcu ABD'li Jeff Monson kimdir? - 1. Resim

Monson, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile yaptığı görüşmede, Kurtulmuş'un sadece Türkiye'yi değil, küresel anlamda insanlık krizlerine duyarlılığını da takdir ettiğini belirtti. Türkiye'nin Filistin ve diğer insani krizler konusundaki aktif desteğini öven Monson, "Türkiye, Filistin'i desteklemekle kalmayıp, Gazze'ye insani yardım gönderiyor ve mültecileri kabul ediyor. Her ülke Türkiye'yi örnek almalı" dedi.

ilk cuma namazını TBMM'de kıldı! Dünyaca ünlü sporcu ABD'li Jeff Monson kimdir? - 2. Resim

Monson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye Filistin halkına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Türkiye'de Filistin destekli afişlerin ve halkın Filistin'e verdiği desteğin kendisini etkilediğini belirten Monson, "Türkiye, Filistin'i diğer ülkelerden daha fazla destekliyor. Erdoğan’ın desteği beni şaşırttı" dedi.

Monson, Müslüman olduktan sonra hem olumsuz hem de olumlu tepkiler aldığını ifade etti. "Müslüman kardeşlerim tarafından çok kutsandığımı hissediyorum. Sonunda doğru yolda olduğumu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Monson’un Türkiye’deki bu manevi deneyimi ve Türkiye’nin Filistin destekleri hakkındaki olumlu yorumları, dünya genelinde dikkat çekti.

ilk cuma namazını TBMM'de kıldı! Dünyaca ünlü sporcu ABD'li Jeff Monson kimdir? - 3. Resim

JEFF MONSON KİMDİR?

Jeffrey William Monson, 18 Ocak 1971 doğumlu Amerikalı-Rus karma dövüş sanatçısı ve boksördür. Genellikle ağır siklet kategorisinde mücadele eden Monson, profesyonel dövüş kariyerine 1997 yılında başlamıştır.

ilk cuma namazını TBMM'de kıldı! Dünyaca ünlü sporcu ABD'li Jeff Monson kimdir? - 4. Resim

UFC, Strikeforce, DREAM, PRIDE, M-1 Global, Impact FC, World Victory Road ve Cage Warriors gibi organizasyonlarda yer almıştır. Submission güreşi ve Brezilya jiu-jitsu alanında, iki kez ADCC Dünya Şampiyonu ve no-gi Brezilya jiu-jitsu dünya şampiyonudur.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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