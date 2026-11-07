İlk toplantı Antalya’da: Türk devletleri “yeşil ekonomi”ye geçiyor

Türkiye'nin dönem başkanlığını üstlendiği Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), yeşil ekonomi ve dijital ticaret alanındaki iş birliğini güçlendirmek için Antalya'da bir araya geliyor. COP31 kapsamında 13 Kasım'da düzenlenecek ilk Bakanlar Toplantısı'nda sürdürülebilir üretim, enerji yatırımları ve dijital ticareti kolaylaştıracak düzenlemeler ele alınacak.

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Türkiye’nin dönem başkanlığını devraldığı Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) üyeleri, üretim ve ticarette yeşil ve dijital çözümler geliştirmek maksadıyla COP31 kapsamında Antalya’da bir araya gelecek.

“İklim, İnovasyon, Yeşil Ekonomi ve Ticaret Ortaklığı” platformunun ilk Bakanlar Toplantısı 13 Kasım’da gerçekleştirilecek. Yeşil dönüşüm, sürdürülebilir üretim, enerji ve ulaştırma bağlantıları ile ortak yatırım imkânları da iş birliğinin öncelikleri arasında yer alıyor.

Yürütülen çalışmalarla ülkelerin ortak ekonomik öncelikleri tespit edildi. Hazırlanan “Yeşil Ekonomiye Geçiş” raporunda, üye ve gözlemci ülkelerin yeşil enerji dönüşümündeki potansiyelleri ile ortak yatırım fırsatları değerlendirildi.

Ülkeler arasındaki ticaretin hızlandırılması için dijitalleşme çalışmaları da sürüyor. Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması, iç onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe konulacak.

Anlaşmayla kâğıtsız ticaret, elektronik faturalandırma, hızlı teslimat hizmetleri ve elektronik ödemelere ilişkin kurallar düzenleniyor.

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