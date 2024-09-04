İmamoğlu Vaniköy'deki kaçak villa yıkımını eleştirdi: Kendilerini aklamaya çalışıyorlar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Vaniköy’deki kaçak inşaatın yıkımına başlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Şimdi bunlar kendilerini aklamaya çalışıyorlar" diyen İmamoğlu bakanlığa tepki gösterdi, "Milletimiz adına kötü bir sınav veriyorlar, vermeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, son günlerde tartışma konusu olan ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yıkımına başlanan Vaniköy'deki kaçak inşaata dair açıklamalarda bulundu.

Tour of İstanbul Basın Toplantısının ardından soruları cevaplayan İmamoğlu, "Milletimiz adına kötü bir sınav veriyorlar, vermeye devam ediyorlar" dedi.

BAKAN KURUM'U HEDEF ALDI

Bakan Murat Kurum'u eleştiren İBB Başkanı İmamoğlu, "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz" sözünü hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı:

"Devletin bütün kurallarını imha ederek, yok ederek hareket etme anlayışı tam da Bakanlığa ve bu talimatı veren Bakana yakışıyor. Hani madalya kürsüsünde birinci mi olacağım, ikinci mi olacağım, üçüncü mü olacağım? O bir kişinin gözünde bir yere oturmaya çalışan arkadaşlar. Üzülüyorum bu tür seviyelere inmelerine. Çünkü devletin önemli bir kurumunda görev yapıyorlar."

"YIKIM PROGRAMI OLAN YERE BUGÜN İBB SOKULMUYOR"

"Acı olan ne biliyor musunuz? 24 senedir izlemişler" diyen İmamoğlu, "24 sene sonra bütün milletin ekranlarda izlediği, sonra da suç örgütü diye yargılanan Adnan Oktar hapse atılıyor. 24 sene sonra göstermelik bir yıkım yapıyorlar. Sonra yabancı bir kişi geliyor, mülkiyet alıyor, izin alıyor, bu hususi süreçler işliyor. Ve Büyükşehir Belediyesi zaten tutanakları tutuyor. Garip olan zaten yıkım programı olan yere bugün İBB sokulmuyor ve orada Büyükşehir Belediyesi hiçbir haber vermeden işlem yapma gayretinde" dedi.

"KENDİLERİNİ AKLAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Üsküdar meydanında, boğazın kıyısında yer alan alana 'günübirlik tesis alanı' adı altında yapı inşa edilmesi için imar verenin ve aynı zamanda buraların yıkımına engel olmaya çalışanın da bakanlık olduğunu iddia eden İmamoğlu, "Şimdi bunlar kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Ama kötü olan ne biliyor musunuz gene millete dönük bir aklama değil. Bir kişinin gözünde parlama aklaması bu. Bunlara tenekeden birer madalya yollayacak millet sandıkta, tenekeden. Ve inşallah boyunlarında gezdirirler" ifadelerini kullandı.

"BU ŞEHRİN MUHAFIZI BELLİ"

"Bu şehrin muhafızı belli, bu şehrin muhafızı olan insanlar belli" diyen İBB Başkanı, "Biz Allah'ın izniyle o boğaza bakan askeri alanlarda yaptıkları kuleleri bilen birisi olarak, açtığımız davaları bilen birisi olarak, tek bir metrekareye tek bir imar rantı çıkartmayan birisi olarak, yüzlerce noktada imar çıkartan, parsel bazlı küçücük parsellere bile hala Şehircilik Bakanlığı'nda imar tasarlayan akla karşı mücadele etmeye muhafız olmaya devam edeceğiz. Bu muhafızlığımız büyük bir muhafızlığıdır. Bugün İstanbul muhafızlığıdır, yarın Türkiye muhafızlığıdır. Arkamızda da on milyonlarca vatandaşımız var. Ne yaparlarsa yapsınlar nafile. Devletin bir kurumunu temsil ettikleri için hallerini hüzünle izliyorum" dedi.