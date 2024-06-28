İndirim kavgası! Ürünleri paylaşamayınca mağazada meydan muharebesi çıktı

Kozmetik mağazasının yüzde 80 indirim yapacağını duyan vatandaşlar şubelere akın etti. Bir mağazada çıkan kavgada ise onlarca kişi birbirine girdi.

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Bir kozmetik mağazasının yaptığı yüzde 80 indirim vatandaşların yoğun ilgisine neden oldu. İndirimli ürünler için vatandaşlar İstanbul, Zonguldak, İzmir ve daha birçok şehirde mağazanın şubelerine akın etti.

SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA GİRDİLER

Mağazalar önünde sıraya giren vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. O anlar kameralarla da kayıt altına alınırken bir mağazada ise müşteriler arasında kavga çıktı. İndirimli ürünler için birbirine giren kadınların saç saça baş başa kavga ettiği anlar görüntülendi.