Ticaret Bakanlığı, sanatçı Canan Tolon'un İngiltere'deki sergiye gönderdiği eserlerin gümrükte balyozla kırılmasıyla ilgili tartışmalara açıklık getirdi. Araçta beyan edilmeyen üç beton blok tespit edildiğini bildiren Bakanlık, X-Ray taramasında şüpheli yoğunluk belirlenmesi üzerine detaylı arama yapıldığını açıkladı.

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Ticaret Bakanlığı, sanatçı Canan Tolon'un İngiltere'de düzenlenecek sergiye gönderdiği eserlerin gümrük görevlileri tarafından balyozla kırıldığı yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, sanatçı Canan Tolon'un eserlerinde meydana gelen kayıptan üzüntü duyulduğu belirtilirken, gümrük kontrolünün gerekçesi ve taşıma sürecine ilişkin bazı bilgilerin eksik veya yanlış aktarıldığı ifade edildi.

GÜMRÜK BELGELERİNDE DOĞRU BEYAN ZORUNLU

Bakanlık, uluslararası eşya taşımacılığında taşınan ürünlerin cinsi, niteliği ve miktarı gibi bilgilerin gümrük belgelerinde eksiksiz ve doğru şekilde bildirilmesinin zorunlu olduğunu hatırlattı.

Transit taşımacılıkta kullanılan Transit Refakat Belgesi'nin, eşyanın hareket noktasından varış gümrüğüne kadar takip edilmesini sağlayan resmî belge olduğu vurgulandı. Taşıma sürecini organize eden firmalar, ihracatçılar ve yetkili temsilcilerin bütün eşyaların belgelerde yer almasını sağlaması gerektiğine dikkat çekildi.

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ESERLER BEYAN EDİLMEDİ

Açıklamaya göre olay, 1 Kasım 2026'da saat 16.44'te Türkiye'den Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere Dereköy Gümrük Kapısı'na gelen ve İngiltere'ye sevk edilen ticari araçta yaşandı.

Risk analizi kapsamında Araç Tarama Sistemi'ne (X-Ray) yönlendirilen araçta, yapılan taramada şüpheli yoğunluk belirlendi. Bunun üzerine araç, detaylı inceleme yapılması amacıyla arama hangarına alındı.

İngiltere'ye giden sanat eserleri gümrükte kırılmıştı: Bakanlıktan açıklama geldi

Araç için düzenlenen Transit Refakat Belgesi'nde yükün el yapımı yağlı boya, karakalem ve pastel resimler, kolajlar ve dekoratif plakalar şeklinde genel ifadelerle tanımlandığı aktarıldı. Ancak Bakanlık, araçta bulunan üç beton bloğun söz konusu belgelerde beyan edilmediğini bildirdi. Bunun üzerine aracın incelenmek üzere hangara götürüldüğü açıklandı.

BELGELER EKSİKSİZ BEYAN EDİLMELİ

Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan da olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Geçmiş operasyonlarımızda heykel, tablo, mermer blok ve yapı malzemesi görünümündeki eşyaların uyuşturucu kaçakçılığında kullanıldığı çok sayıda olayla karşılaştık. Bu nedenle gümrüklerde yapılan risk analizleri ve fiziki kontroller kamu güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Görüşmemizde sanatçımız da gümrük süreçleri ve uluslararası taşıma mevzuatının ayrıntılarına hâkim olmadığını ifade etti. Bu vesileyle sanat galerilerimize, gümrük müşavirlik firmalarımıza ve taşıma şirketlerimize önemli bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz: Uluslararası sergilere gönderilen eserlerin niteliği, taşıma bilgileri, gerekli izin ve belgeleri gümrük işlemlerinde eksiksiz şekilde beyan edilmelidir.

Dileriz ki yaşanan bu olay hepimiz için önemli bir tecrübe olur ve benzer mağduriyetlerin önüne geçilmesine vesile olur. Sanatımızın dünyayla buluşmasını isterken sanatçılarımızın ve eserlerinin de her aşamada korunmasını istiyoruz.

Sanatçımız Canan Tolon'a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

Bakanlık açıklamasının tamamı şu şekilde:

Bazı basın ve sosyal medya mecralarında, sanatçı Canan Tolon'un İngiltere'de düzenlenecek sergiye gönderdiği eserlerin gümrük görevlilerince balyozla kırıldığı yönünde yer alan haber ve paylaşımlar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Öncelikle, sanatçımız Canan Tolon'un yaşadığı bu durumdan ve eserlerinde meydana gelen kayıptan üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Ülkemizi uluslararası platformlarda temsil eden sanatçılarımızın eserlerinin sergilenmek üzere yurt dışına gönderilmesi kültür ve sanat hayatımız açısından son derece kıymetlidir.

Ancak kamuoyuna yansıyan haberlerde, gümrük kontrolünün hangi eşya üzerinde, hangi gerekçeyle ve hangi koşullarda gerçekleştirildiğine ilişkin önemli hususların eksik veya yanlış aktarıldığı görülmektedir.

GÜMRÜK BEYANI VE TAŞIMA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Uluslararası eşya taşımacılığında, gümrük işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülebilmesi için taşınan eşyanın cinsi, niteliği, miktarı ve diğer gerekli bilgilerinin ilgili gümrük belgelerinde doğru ve eksiksiz olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Gümrük beyannameleri, eşya sahibi veya kanuni temsilcileri tarafından doğrudan verilebildiği gibi, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri aracılığıyla da düzenlenebilmektedir. Gümrük müşavirleri özel sektör bünyesinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıdır.

İngiltere'ye giden sanat eserleri gümrükte kırılmıştı: Bakanlıktan açıklama geldi

Transit taşımacılıkta ise elektronik ortamda düzenlenen transit beyanına dayanan Transit Refakat Belgesi (TRB), eşyanın hareket gümrük idaresinden varış gümrük idaresine kadar taşıma sürecine eşlik eden resmî belgedir. Bu belgede yer alan bilgiler, taşınan eşyanın gümrük idarelerince takip ve kontrol edilmesinde esas alınmaktadır.

Bu nedenle taşıma sürecini organize eden firmaların, ihracatçıların ve beyan işlemlerini gerçekleştiren yetkili temsilcilerin, taşınan bütün eşyanın ilgili belgelerde doğru ve eksiksiz şekilde yer almasını sağlaması büyük önem taşımaktadır.

Araçta bulunan üç beton blok beyan edilmemiştir.

Söz konusu olay, 1 Kasım 2026 tarihinde saat 16.44'te, Türkiye'den Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere Dereköy Gümrük Kapısı'na gelen ve İngiltere'ye sevk edilen bir ticari araçta meydana gelmiştir.

İlgili araç, risk analizi kapsamında Araç Tarama Sistemine (X-Ray) sevk edilmiştir.

Araç için düzenlenen 26TR341300330288K8 numaralı Transit Refakat Belgesi'nde taşınan eşya; tamamen el yapımı yağlı boya, karakalem ve pastel resimler, kolajlar ve dekoratif plakalar gibi genel tanımlarla beyan edilmiştir. Ancak X-Ray taraması sonucunda araçta bir adet şüpheli yoğunluk tespit edilmiştir. Bunun üzerine araç, heyet marifetiyle detaylı olarak kontrol edilmek üzere arama hangarına alınmıştır.

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