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Haberler > Gündem > İnsan kaçakçılarına 6 ilde dev operasyon! 173 göçmen yakalandı, çok sayıda gözaltı var

İnsan kaçakçılarına 6 ilde dev operasyon! 173 göçmen yakalandı, çok sayıda gözaltı var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 173 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Güvenlik güçlerimizin düzensiz göçle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kalkan-16 operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

İnsan kaçakçılarına 6 ilde dev operasyon! 173 göçmen yakalandı, çok sayıda gözaltı var - 1. Resim

19 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI

Yerlikaya, Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 173 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını şu şekilde paylaştı: Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda 15 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 7'si tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Bursa'da göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik 6 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 4 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı ve haklarında adli işlemler başlatıldı.

İnsan kaçakçılarına 6 ilde dev operasyon! 173 göçmen yakalandı, çok sayıda gözaltı var - 2. Resim

OPERASYONDA YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu çok miktarda Türk lirası ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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