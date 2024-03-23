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Haberler > Gündem > 8 ilde operasyon düzenlenmişti: 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı

8 ilde operasyon düzenlenmişti: 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
8 ilde operasyon düzenlenmişti: 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Yerlikaya 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 24 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 

Güvenlik güçleri, teröre göz açtırmıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Sakarya’nın da bulunduğu toplam 8 ilde DEAŞ operasyonu düzenlendiğini duyurdu. 

Eş zamanlı gerçekleştirilen ‘Bozdoğan-15’ operasyonlarında 24 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

8 ilde operasyon düzenlenmişti: 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı - 1. Resim

2 DEAŞ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar çerçevesinde Sakarya’da da 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı.

8 ilde operasyon düzenlenmişti: 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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