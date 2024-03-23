8 ilde operasyon düzenlenmişti: 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İçişleri Bakanı Yerlikaya 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 24 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Güvenlik güçleri, teröre göz açtırmıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Sakarya’nın da bulunduğu toplam 8 ilde DEAŞ operasyonu düzenlendiğini duyurdu.
Eş zamanlı gerçekleştirilen ‘Bozdoğan-15’ operasyonlarında 24 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.
2 DEAŞ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar çerçevesinde Sakarya’da da 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı